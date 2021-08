Paraguay apunta a levantar vacunación antiaftosa en 2025, anuncian

“Todavía tiene que correr mucha agua para que se pueda levantar la vacunación contra la aftosa en Paraguay”, dijo el titular del Senacsa, en el contexto del seminario internacional Pre Cosalfa 48 que se realiza este martes y seguirá el miércoles, en forma virtual.

Comentó que en el foro, entre muchos temas, se puso de manifiesto el plan que implementa Brasil, como adelantado continental de erradicación de la fiebre aftosa. “El Estado de Mato Grosso, que es frontera seca con nuestro país, ya está a la espera del resultado de una auditoría sanitaria, por lo que existen altas posibilidades que en noviembre realice su última vacunación antiaftosa”, informó.

Sobre el proyecto de establecer un Banco de Vacunas contra la fiebre aftosa (Banvaco), Carlos Martin señaló que los países están realizando muchas consultas al respecto, demostrando mucho interés, pero que aún no existe un compromiso financiero de los mismos.

”Paraguay estaría en condiciones de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa en el 2025, si cumplimos con las actividades programadas. Existen actividades que tienen que estar implementadas al 100%”, mencionó.

Objetivos del Senacsa hasta el 2025

De las actividades programadas en Paraguay hacia el objetivo de dejar de vacunar contra la aftosa detalló que incluyen para este año el sistema sanitario ampliado y la red de vigilancia, que implican unos US$ 880.000; el fortalecimiento de infraestructuras edilicias y puntos de ingreso, con un presupuesto de US$ 3.718.722.

Para el año 2022, el Senacsa tiene previsto el fortalecimiento del laboratorio nacional, que implicará unos US$ 2.610.000; igualmente, el fortalecimiento del programa de mantenimiento del estatus libre de aftosa, que requerirá un presupuesto de US$ 380.000. En el siguiente año, en 2023, se tiene programado implementar el sistema de identificación y trazabilidad del hato, que conllevaría unos US$ 2.160.000. Posteriormente, en el 2024, se tiene programada la reglamentación del registro de ovinos y caprinos, el fortalecimiento de los planes sanitarios y la capacitación de técnicos y productores, que requerirán un presupuesto de US$ 1.100.000. En 2025, la actividad programada por Senacsa es establecer un nuevo modelo de gestión y el mejoramiento de la prestación de servicios, que implicará un gasto de US$ 2.034.000.

Preparación y transición regional

Sobre el “Seminario internacional pre Cosalfa 48 - Erradicación de la Fiebre Aftosa: Plan de Acción del PHEFA 2021-2025!”, refirió que es la preparación para la transición de los países hacia la certificación de zonas libres de aftosa sin vacunación.

El presidente de Senacsa asumió la titularidad de la Cosalfa; dijo que el objetivo principal es aglutinar a la mayor cantidad de países y definir sobre temas importantes como el impacto de algunas enfermedades pecuarias en Asia y África y que todavía no están llegando a nuestra zona, pero que debemos estar preparados.