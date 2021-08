Diputados aplaza decisión sobre proyecto de ley de consolidación económica

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Tadeo Rojas (ANR-cartista), planteó el aplazamiento con el argumento de que no tuvieron tiempo para interiorizarse de las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, a fin de dictaminar al respecto.

La propuesta fue aprobada sin objeción por lo que el Ejecutivo deberá esperar hasta el próximo miércoles 25 la sanción del proyecto de ley, ya sea con la versión de Diputados o la versión del Senado.

Lea más: Senado excluye a docentes y personal de blanco de la prohibición de aumento salarial

El tema figuraba en el punto 2 -B del orden del día de la sesión ordinaria de la cámara, que se está desarrollando actualmente, por lo que se creía que en la fecha tendría ya una definición y pasaría al Ejecutivo para su promulgación.

Ollas populares

Están pendientes de aprobación algunos artículos, teniendo en cuenta que la mayoría de las disposiciones ya fue sancionada por Senadores en la sesión del último jueves 12 de este mes, como por ejemplo la exclusión de docentes y personal de blanco de salud de la prohibición de aumento salarial.

Entre los puntos que faltan definir, se encuentra los US$ 5 millones ratificados por el Senado para el programa ollas populares para atender a la población más vulnerable, que Diputados había dejado sin efecto al distribuir estos recursos a otras tres entidades.

Lea más: Modificaciones que faltan definir

Diputados plantea que estos fondos sean distribuidos de la siguiente manera: US$ 1 millón para el Instituto Nacional del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas (que dispondrá de un total de US$ 18 millones).

El diputado Hugo Ramírez (ANR), en la etapa de oradores que disponen los legisladores previo al estudio de los puntos contemplados en el orden del día, solicitó a la plenaria de la cámara que se mantengan los fondos que se destinan a ollas populares, pero el tema finalmente no fue tratado.

No hay urgencia

El Ejecutivo había presentado el proyecto de ley de consolidación el 21 de junio, solicitando su tratamiento de urgencia para su implementación en lo que el segundo semestre del año.

Lea más: Ejecutivo presentó al Congreso proyecto de ley de consolidación económica

Ambas cámaras, sin embargo, decidieron dejar sin efecto el tratamiento de urgencia y el debate empezó en el Senado el 27 de julio y el proyecto fue aprobado con modificaciones; luego Diputados el martes 10 del presente mes decidió modificar de nuevo lo aprobado por el Senado.

En la segunda vuelta del estudio del proyecto de ley, Senadores se ratificó en parte en su versión inicial y aceptó la otra parte modificada por la Cámara Baja; instancia en donde hoy se decidió tratar el tema recién el ocho días (seria en la sesión del miércoles 25).