Comuna interviene Long Bar tras denuncias en redes

“Evidentemente está gente ha hecho ciertas modificaciones, vemos pintura fresca, se puede a prima facie percibir los olores de la fumigación que han realizado. No se ha constatado el tema de las ratas, pero no pueden operar inmediatamente porque por el tema de la pintura blanca y la fumigación”, afirmó Luis Fernando López, director de Defensa al Consumidor de la Comuna Capitalina tras las verificación realizada.

El local gastronómico y bar se encuentra ubicado en la galería Jardín San José, en Carmelitas, y ayer fue blanco de denuncias por la presencia de alimañas en su cocina. Sin embargo, también, quienes les arriendan el local, denunciaron inclumplimientos en los pagos e incluso amenazas.

“Anomalía muy grave hasta el momento no hemos constatado”, insistió López, que refirió que tras el aparente “blanqueo apurado”, igual hicieron algunas observaciones, como la falta de algunos azulejos, falta la limpieza de extractores y acumulación de botellas de bebidas.

“Entre el lunes y martes vamos a estar volviendo a ver si cumplen”, indicó alertando ya de la nueva verificación. Sobre las eventuales sanciones, dijo que van desde multas hasta el eventual cese de actividades, pero eso debe ser evaluado por el Tribunal de Falta de la Comuna.

Denuncian amedrentamiento y destrozos

“La función de esto es que la gente sea feliz y que los inquilinos que vienen, que paguen, que no me traigan ratas, que si se les dice que limpien, que limpien, que si tienen la bendición de tener tanta gente, porque escupen al cielo, que cuiden”, afirmó Verónica Cubillas, propietaria de la galería donde está el local cuestionado y que denunció ya una seguidilla de incidentes con sus inquilinos.

“Yo lo único que pido es que paguen el alquiler en tiempo y forma. No es cierto que estén al día, deben toda la parte de la pandemia, ni el 40% de lo que estableció el gobierno pagaban. Ellos se van y debían a la ANDE 117 millones de guaraníes a mi nombre. Yo me iba a la ANDE a llorar”, afirmó la denunciante.

Comentó que incluso la proveedora estatal de energía ya emitió una nota rechazando cheques de los dueños del bar, ya que supuestamente emitían cheques solo para evitar la desconexión y también para dilatar el pago del alquiler.

“Venía la ANDE a cortar, salía el administrador y decían no, vamos a pagar, se iban a entregar el cheque a la ANDE y se iban al banco a solicitar una orden de no pago”, comentó la mujer. “Miles nos hicieron esos cheques con firma deficiente, entonces el banco ya no te paga, o sin fondo, o con orden de no pago”, acotó.

Finalmente también dijo que tienen denuncias policiales hechas y órdenes de restricción contra guardias de sus inquilinos, por presuntas amenazas.

“Ellos tienen orden de restricción por los maltratos que recibió, cuatro órdenes de restricción. Al tener orden de restricción me traen un guardia extranjero con un arma 9mm. con tres balas metido en mi propiedad, no podía entrar a mi garage”, dijo Cubilla, que insistió que ya no quieren saber nada de la situación, y lo único que piden es una solución.