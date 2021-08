Óscar Salomón evita emitir juicio sobre su “compañero” González Daher

Sobre una posible sanción a González Daher desde el punto de vista ético de parte de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, Salomón dijo que la institución lo deberá analizar en su momento y que ahí se tendrá su veredicto.

Sin embargo, afirmó que no se sentía capaz personalmente “de juzgar a un compañero”.

Sobre el motivo por el cual no se creía capaz de asumir una postura respecto a la conducta de González Daher, dijo que “es un compañero, fue nuestro compañero durante mucho tiempo”. Reiteró que la Justicia ha dado su veredicto y que él confiaba en esa institución.

En cuanto a si el retrato del exsenador seguirá en la galería de expresidentes de la Cámara Alta, Salomón dijo que hasta ahora ningún senador ni bancada ha propuesto que se elimine. Indicó que él no lo haría de motu proprio porque solo era un administrador momentáneo. “Somos 45 en el cuerpo colegiado”, indicó.

Respecto a la crisis de los camioneros, dijo que el proyecto de ley de fletes no se volvería a tratar en los próximos días. Indicó que no hubo suficientes firmas para convocar a una sesión extraordinaria y que el Ejecutivo llegó a un acuerdo cuyo cumplimiento se verá más adelante. No descartó que vuelvan a tocar el tema en caso de que no se cumplan los compromisos.

Ley de fletes, al campo político

Salomón se despegó de la postura del Frente Guasu y en particular del senador Sixto Pereira, señalando que quería llevar el tema a un campo político, por lo cual las reivindicaciones de los camioneros quedaban fuera de lugar.

“Hoy, el Ejecutivo está garante del cumplimiento de esas reivindicaciones y se ha dado un tiempo de 40 días para que se vuelvan a reunir ellos y donde se tenga un dictamen de que se cumplió o no se cumplió con el precio de referencia y lo pactado también”, señaló el presidente del Senado.

Apuntó que las reivindicaciones de los camioneros fueron ampliamente justificadas y que ahora se tiene bien redactado en el decreto presidencial lo que ellos pedían.