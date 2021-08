Senador Ayala cree desproporcionadas sanciones para el que no pague multa por no ir a votar

El senador liberal Eusebio Ramón Ayala dijo que las sanciones previstas en la ley aprobada para quienes no voten y hasta tanto no paguen la multa establecida, son desproporcionadas y no tienen relación con el hecho que se quiere sancionar.