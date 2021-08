Rolón fue excluido por la Corte de Cámara Especializada tras fallo en el caso Detave

El Dr. Emiliano Rolón Fernández fue excluido del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. En su reemplazo fue designado el camarista Gustavo Ocampos.

Los demás integrantes del tribunal especializado son los camaristas Arnulfo Arias y Bibiana Benítez Faría.

La nueva integración del tribunal especializado se dio a pedido de la ministra María Carolina Llanes, integrante de la Sala Penal de la CSJ, quien no explicó el motivo de la exclusión de Rolón Fernández ni argumentó por qué propuso a la camarista Andrea Vera Aldana, quien resultó designada miembro suplente del tribunal.

No obstante, se presume que la decisión de excluir al camarista Rolón Fernández del tribunal especializado es una de las consecuencias inmediatas de la resolución que anuló la preliminar que elevó a juicio oral y público el caso Detave y eliminó pruebas claves de la fiscalía en contra de los acusados, uno de ellos el Gral. (SR) Ramón Benítez, ex jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, ex candidato a presidente de la República.

La resolución del Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala, integrada además de Rolón Fernández por Cristóbal Sánchez y Óscar Rodríguez Kennedy, blanqueó al ex titular del Detave, acusado de cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal.

El abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de Ramón Benítez, en entrevista con el programa Expediente Abierto emitido por ABC TV, afirmó que el Ministerio Público violó la ley al permitir que agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas transcriban las llamadas interceptadas y elaboren un análisis de las comunicaciones, sin que tengan atribución para ello.