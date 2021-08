Cómplice asegura que “Michi’ito” fue quien asesinó a mecánico

Galeano contó en guaraní y con detalles cómo actuaron el día en que atacaron a Miguel Rajczakowskij en su taller de la ciudad de San Lorenzo.

Lea más: Fiscal imputa y pide medidas para chofer en caso mecánico

“Sinceramente, yo trabajaba en artillería y Michi´ito era mi compañero de trabajo. Me dijo: ‘Vamos pues, Luis, hay una buena plata para nosotros’. No pensé en mi familia en ese momento, solo en el dinero. El contacto era el tal ‘Negro’ y el conductor de Bolt, quien fue el que nos buscó”, empezó relatando.

“En zona de la Chacarita nos subimos Michi’ito y yo. Negro ya estaba en el móvil del Uber. Me trajeron hasta San Lorenzo hasta el taller del mecánico. El conductor de Bolt entró al taller a ver quién estaba y dio el OK. Después entramos todos. Yo tenía un arma blanca, pero solo le apreté, no le herí. Michi’ito fue el que le atacó, le mató y le escupió en la cara”, dijo.

“Yo pido disculpas a la familia del mecánico, a mi familia, pero no fui yo el que le mató. Fue Michi’ito”, añadió.

Lea más: Policía identifica al supuesto asesino del mecánico

Finalmente, aseguró desconocer el paradero de Michi’ito y el motivo del asesinato. “En el auto discutimos. Michi’ito me dijo que soy un inútil por no hincarle. Yo no pude hacerlo. No le robamos nada. Negro y Michi’ito tenían el trato, ellos saben todo”, se defendió.

Se abstuvo de declarar

Por su parte, el fiscal Julio Ortiz informó que Galeano no accedió a la declaración indagatoria. “Se abstuvo de declarar por estrategia de su abogado, el defensor público Rodrigo Orué. Tenía intenciones de declarar sobre el motivo de su participación y otros elementos que nos induzca a otras personas que hayan tenido participación en este hecho, pero al abstenerse no se le puede forzar a que el mismo declare”, detalló.

“No obstante, él ya está imputado por su coautoría por los hechos punibles de robo agravado y homicidio doloso”, aclaró.

Lea más: Presunto asesino de mecánico alega que actuó sin estar lúcido y pide perdón

“Él tuvo participación, se lo ve en el circuito cerrado, fue el primero en acercarse a la víctima empuñando un arma blanca y luego se lo ve evitando que la víctima huya del atacante, que fue Bernardo Soria”, relató.

Ortiz indicó que del tal “Negro”, el otro participante del crimen, aún no tiene datos sobre su identidad, pero que cuentan con otro tipo de información que prefirió omitir para no interferir en la investigación.