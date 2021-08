María Esther Roa: “El fiscal dijo que la orden era detenerme todo el fin de semana”

El 10 de septiembre pasado, los fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez presentaron acusación contra Roa por supuesta violación de la cuarentena sanitaria y entonces solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público, lo cual fue otorgado por el juez Julián López.

Hoy tendría que conocerse la sentencia con respecto al juicio oral, pero según Roa se postergaría nuevamente la definición de la misma, que ayer ya debía haberse realizado.

En ese sentido, la activista social indicó que es lamentable extender el juicio que –según consideró- atenta contra el Estado de Derecho y es claramente arbitrario. Igualmente, indicó que insistirá en que se dé la sentencia esta mañana.

Además, Roa afirmó que existe una línea de acción contra su persona, atendiendo a que –según denunció- el fiscal Ruiz Díaz le había indicado en una audiencia que existía una “orden” de que sea detenida y recluida. “El fiscal Ruiz Díaz, cuando me tomó la indagatoria el 6 de junio, me dijo que la orden era detenerme todo el fin de semana para que yo me quede en la cárcel o en la comisaría”, declaró.

Ante esa situación, la escrachadora aseveró que no tiene “esperanza” de que la sentencia sea favorable. “El hecho que se dio conmigo y no con otros revela cómo se maneja la justicia”, agregó.

El Tribunal de Sentencia, que deberá juzgar a Roa, está conformado por los magistrados Carlos Hermosilla (presidente), Sandra Faría y Héctor Fabián Escobar.

Antecedentes del caso

Conforme a la acusación del Ministerio Público, la activista social de “Somos Anticorrupción Paraguay” y la Coordinadora de Abogados del Paraguay incumplió el protocolo sanitario tras violar la cuarentena el pasado 3 de junio del 2020. Roa junto con un grupo de personas e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”.