Nenecho, Ferreiro y Ojeda se burlaron de las leyes de Información Pública

El punto central de la falta de Transparencia y la trasgresión a las leyes de información Pública en la Municipalidad asuncena es la lista de funcionarios que debe constar de los datos de salarios, beneficios, fecha de ingreso, entre otros datos. La misma está en la página web de la municipalidad, sin embargo, está en un pdf protegido cuyos datos ni siquiera se pueden copiar y pegar para ordenar una búsqueda. Esto es totalmente irregular, explica el abogado especialista en acceso a la información pública Ezequiel Santagada.

Esta práctica se inició en el periodo del entonces intendente Mario Ferreiro y continuó con Óscar Rodríguez y Cesar Ojeda (ANR).

Resaltó que el art. 3 de la Ley 5.282 establece: “las fuentes públicas están obligadas a prever la adecuada organización, sistematización, informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”.

“Ese artículo es abiertamente pisoteado por las autoridades”, dijo Santagada. Algunas de las informaciones están, pero el acceso a ellas es una “tortura”, comentó. También manifestó que si bien se encuentra publicada la estructura orgánica, no hay descripción de funciones de cada dependencia ni procesos de toma de decisiones, como lo exige el Art. 3 y 8 de la Ley 5.189.

A esto se suma, que no existen documentos sobre la ejecución mensual de gastos, solo el consolidado anual en un pdf escaneado, que nuevamente dificulta un acceso. Añadió que deben detallarse los viáticos y publicarse un informe final de misión. Esto último no se realiza. Asimismo, no se encuentra el listado completo de funcionarios comisionados.

En cuanto a la ley 5.282, expresó que es “letra muerta” para la comuna puesto que no se encuentran los contratos, convenios, informes de auditorías, cartas oficiales, informes de consultorías, cuadros de resultados, poderes a abogados o declaraciones de impacto ambiental.

No responden a pedidos

Finalmente, analizó los pedidos de acceso a la información realizados por la ciudadanía de enero a agosto de este año. De los 146 pedidos, el 30% no fue respondido. Los que sí fueron respondidos eran preguntas más sencillas y los que quedaron sin contestar tenían que ver con problemas más importantes como adjudicaciones.

Santagada afirmó que el nuevo intendente elegido el próximo octubre debería en 90 días lograr cumplir con las leyes.

Nakayama dice que en 30 días va a liberar lista

Durante toda la semana se instaló el debate en las redes sociales sobre la falta de publicación de la lista de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, luego de que el candidato a la Intendencia capitalina Eduardo Nakayama (PLRA) haya hecho la promesa públicamente de que él sí lo haría de ser ganador en las elecciones.

Transparencia: A los treinta días de asumir la intendencia, me comprometo a publicar la lista de funcionarios con sus cargos, salarios y otros datos; la ciudadanía tiene derecho a la información. No más oscurantismo !#JuntosPorAsunción — Edu Nakayama (@edu_nakayama) August 24, 2021

Los ex intendentes Mario Ferreiro y Óscar “Nenecho” Rodríguez (candidato actual al rekutú), así como el jefe comunal Cesar Ojeda no han cumplido con las leyes de Información Pública, al subir a la página web de la municipalidad la lista mes tras mes formato de PDF protegido de manera que la ciudadanía no acceda a esos datos.

El tuit de Nakayama fue recibido positivamente por varios usuarios. Otros le recordaron que estas deben estar en formato de datos abiertos para que realmente cumpla con las normativas.

También le contestó Luis Trigüis, actual director de Comunicación de la municipalidad capitalina, quien también fue director de el exjefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez. Publicó, quien aseguró que sí se ha cumplido con la Ley.