Frentistas de Tres Bocas protestan para exigir indemnización

Esta mañana, un grupo de comerciantes que operan en las inmediaciones de Tres Bocas se manifestaron frente a la empresa Tecnoedil, encargada de las obras del futuro paso a desnivel en el cruce conocido como Tres Bocas. Exigen una indemnización y denuncian que el MOPC no se hace cargo.

Los manifestantes hicieron énfasis en el artículo 8 de la Ley 5389, que establece el procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles en los cuales se desarrollen actividades comerciales o industriales, con habilitación legal.

Afirmaron que no se hicieron censos serios para verificar la cantidad de afectados con las obras y temen que los trabajos se extiendan por muchos años. Lea De López, la coordinadora de los frentistas, confirmó que algunos ya cobraron montos por expropiación, pero fueron muy ínfimos y nadie ha recibido lo que les corresponde por indemnización por el cese de actividades comerciales, teniendo en cuenta que ya muchos dejaron de trabajar.

Lea más: Frentistas de zona de Tres Bocas se manifiestan por afectaciones y temen ser “nuevo Metrobús”

Comentó que se acercaron representantes de Asesoría Jurídica del MOPC pero son “los mismos de siempre” que no ofrecen soluciones a los reclamos. Dijo que lo que argumentan es que el mencionado artículo aún no está reglamentado y por ello no pueden pagar las indemnizaciones.

Además, resaltó que también les dicen que todavía no se cierra toda la ruta principal, pero todas las calles de las inmediaciones ya están clausuradas. “Nadie puede llegar acá. La zona ya está muerta, no tenemos más trabajo, no se vende más nada, los inquilinos se están yendo, hay personas que vivían de su alquiler, se quedan sin ingresos”, lamentó.

Finalmente, aseguró que el Ministerio tiene dinero para cubrir las indemnizaciones, pero a pesar de ello no trabaja con los afectados para ofrecerles alternativas ante la pérdida de trabajo.

Tecnoedil inició a principios de agosto los trabajos del futuro túnel y rotonda en la zona de la avenida Américo Picco, la ruta PY01 (ex-Acceso Sur) y la calle Avelino Martínez, conocida como cruce Tres Bocas. La firma prometió terminar la infraestructura vial en un año.

Lea más: Obras en Tres Bocas perjudican a los comerciantes de la zona