Preliminar para directivas de Imedic por caso facturas

Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y Nidia Godoy Ojeda, presidenta y directora de Imedic, deben presentarse hoy ante la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz para la audiencia preliminar en el proceso por importación de medicamentos de dudoso origen con facturas falsas

Ambas están acusadas por producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

La magistrada también convocó para la preliminar al despachante de Aduanas Néstor Domingo Ramírez Giménez, igualmente procesado.

La investigación reveló que los procesados montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China y, para el efecto, adulteraban facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto con un grupo de legisladores.

En total, los investigadores encontraron diez facturas adulteradas de la empresa Eurofarma y guías de traslados falsas presentadas en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria) donde se especificaba que provenían de Sao Paulo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados desde la India y China.

Enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactan fueron los fármacos ingresados en forma irregular y posteriormente distribuidos en el mercado nacional, según la Fiscalía.

Fiscalía descartó propuesta

En febrero pasado, la defensa planteó procedimiento abreviado, específicamente pena de 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, a cambio de una donación de 50 camas para terapia intensiva (valuadas en G. 1.750.000.000) y donación de 600.000 mascarillas quirúrgicas (valuadas en unos US$ 200.000).

Esta propuesta fue rechazada por el fiscal Marcelo Pecci, quien consideró improcedente el planteamiento de la defensa.