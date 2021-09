“Anotame qué pedís”, le dijo Horacio Cartes a Rodolfo Friedmann

Cuando el expresidente Horacio Cartes llegó a la estancia privada del barrio Santa Lucía de Villarrica, en donde se organizó el almuerzo entre los dirigentes y candidatos, uno de los primeros en acercarse a saludarlo fue el senador Rodolfo Friedmann Alfaro. Se dieron un abrazo tibio y el senador le dice algo al expresidente que no se llega a escuchar bien. Pero sí se oye cómo Cartes le contesta “anotame qué pedís” y luego se aleja.

No obstante, en el discurso, el exmandatario fue más efusivo y ensalzó a Friedmann Alfaro, quien se sentó a su lado en la mesa. “Digo a todos aquellos a quienes les preocupa esta fotografía, que sigan sufriendo. Te dije a solas y te digo ahora que no tengo razón alguna para estar peleado contigo y menos para no hacer el máximo esfuerzo por nuestro querido Partido Colorado”, sostuvo Cartes mientras daba palmadas a Friedmann en el hombro.

“Te agradezco José Alberto Alderete. A vos, Rodolfo, por tu predisposición, porque qué mal me sentiría si no estuviésemos trabajando con todas nuestras fuerzas por nuestro partido. No justifica ninguna diferencia personal para anteponer a la Lista 1”, indicó también el expresidente de la República.

Horacio Cartes encabezó un almuerzo político con candidatos a intendente y concejales municipales de los distintos distritos del Guairá. El evento juntó a su alrededor a las diferentes facciones del coloradismo en el Guairá, que hasta hace poco se acusaban de corrupción y fraude electoral.

También estuvieron el vicepresidente Hugo Velázquez, el diputado y presidente de la ANR, Pedro Alliana, el senador Silvio “Beto” Ovelar y otros dirigentes colorados a nivel nacional y local.

No preocupa #ANRnuncaMÁS

En la ocasión, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en uso de la palabra, dijo: “Venimos a sumarnos a esta fiesta republicana para acompañar a los 17 más un candidato a intendente y concejal de Guairá. La única forma de que perdamos en algunos distritos es porque no nos acompañamos como colorados, debemos acompañar al candidato de nuestro partido, establezcamos nuestra madurez y dejemos de lado nuestras peleas y diferencias”, expresó.

Asimismo, indicó: “No se preocupen de esa campaña que dice ‘ANR nunca más’, ANR como nunca y para siempre. Podemos seguir teniendo diferencias, pero tengamos diferencias cuando estemos en el poder, el objetivo principal es mantener al colorado en el Gobierno. En nombre de Colorado Añetete les pido que acompañemos a cada uno de los candidatos en todos los distritos del departamento y el que no lo hace ya no tiene cabida en este movimiento”, amenazó Velázquez.