El rescate de una muñeca que devolvió “la fe en las personas”

Esta no es una noticia. Es el relato de cómo dos hombres rescataron a una muñeca de las aguas del río y devolvieron la alegría a una niña de cuatro años que creyó haber perdido a su mejor amiga.

Era la tarde del pasado domingo 29 de agosto cuando la pequeña junto a su familia y su muñeca fueron hasta el Club Deportivo Puerto Sajonia como invitados a un cumpleaños infantil. Para trasladarse al sitio donde se desarrolló el festejo tuvieron que cruzar las aguas del río Paraguay en un ferry.

Ya en el viaje devuelta a tierra firme, en un momento de distracción la nena perdió a su muñeca, que fue a parar al río.

El capitán del ferry se percató de lo sucedido y tras bajar a todos sus pasajeros, volvió agua adentro para buscar a la muñeca, pero el rescate fue imposible.

Otro de los trabajadores del club también se dio cuenta de lo ocurrido y al ver que el capitán del ferry no logró salvar al juguete, se aventuró y fue en una canoa hasta el sitio en el que había caído la muñeca y felizmente la rescató.

Este pequeño gesto de nobleza, devolvió la alegría a la pequeña que ya había dado por perdida a su muñeca y además, conmovió a todos los invitados del cumpleaños que fueron testigos del episodio.

Los dos trabajadores que emprendieron el rescate de la muñeca son Andrés Arriola, el capitán de la embarcación, y Adrián Martínez, quien finalmente fue con la canoa a buscar el juguete. Ambos son colaboradores del club desde este año y son conocidos por su trato afable y honesto.

“Fue por corazonada. Me gustan los niños, me gusta ayudar, no importa quién sea la persona. No me gustan que los niños se sientan tristes porque yo pasé una niñez un poco dura y quise que la nena se sienta bien. Porque para los niños perder un juguete los afecta, lo sé por experiencia”, dijo Martínez a ABC Color.

No trascendió si estos fueron al rescate de la muñeca tal vez pensando en sus propias hijas, o en algún juguete que amaron de niños y hubiesen querido conservar o si fue solo por apaciguar los ánimos de la nena, pero lo cierto y lo concreto es que su actuar emocionó a más de uno.

La cronología de lo sucedido con la muñeca y el rescate de esta fue dado a conocer por el papá de la pequeña en sus redes sociales. “Me devuelven un poco la fe en las personas . Ellos rescataron a la amiga de mi hijita y actuaron así , no buscaron una muñeca vieja que flotaba en el río. GRACIAS”, escribió en Twitter.