Escuelas nativas del Chaco reclaman almuerzo escolar

Las instituciones que no estás recibiendo el almuerzo escolar son: Esc. Básica Uj´e Lhavós, Esc. Cacique Mayeto, Esc. 3 de Marzo Guidaichai, Esc. Básica Amistad y Esc. Yvopey Rendá. En un documento remitido a la Gobernación de Boquerón con fecha 18 de agosto del 2020, desde el municipio de Filadelfia informaban a cuáles instituciones podrían beneficiar con el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y a cuáles no, alegando que los recursos eran insuficientes para incluir a todos, pero casi un año después no hubo respuesta de las autoridades departamentales.

En cuanto a los recursos de la Gobernación de Boquerón, es sabido que mediante dos desembolsos en concepto de pandemia recibieron la suma de USD 2 millones, siendo este dinero destinado a la construcción de una planta de oxígeno (que todavía no está lista), pago de personal de blanco y gastos varios, entre los que llama la atención un gasto de más de G 1.000 millones en combustible, y generando el planteamiento sobre el uso eficaz de estos fondos.

Chaco Central: 400 niños son almuerzo escolar y autoridades no se hacen responsables

La situación en algunas instituciones de Loma Plata sería la misma, donde 400 niños tampoco perciben este suplemento. La distribución del plato de comida para el almuerzo son responsables las instituciones locales y departamentales y para la merienda escolar la responsable es el Ministerio de Educación (MEC), pero que también demora mucho llegar el kit que contiene leche, turrón y galletitas.

“La llegada tardía de los complementos nutricionales dificulta la educación, el almuerzo escolar no recibimos hasta el momento, hay instituciones que son beneficiadas, pero hay otras más carencias que no están recibiendo los alimentos “, dijo al Rolando Martínez, director de la Escuela Uj´e Lhavos.

Consultamos con las autoridades de la Gobernación de Boquerón, pero al momento de cierre de la nota no obtuvimos respuesta.