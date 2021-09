Hacinamiento y desorden en IPS, que desde hoy aplica solo consultas presenciales

En el Centro de Atención Ambulatoria del Hospital Central del IPS se observa un hacinamiento de los asegurados y un desorden en cuanto a la organización en las primeras horas de este miércoles, según reportó la periodista de ABC Lorena Aponte.

Las quejas que más se replican entre los usuarios son referentes al sistema de agendamiento. Indican que no funciona la plataforma *152#, por lo que la espera para obtener un turno se hace prolongada mediante el call center.

“Hay áreas que te lleva 6 meses para agendar. Prefiero ir a comprar una consulta en otro lado porque no te da. Todo un día hay que estar para obtener un turno”, lamentó una de las aseguradas.

“Tuve que mandar a una persona de forma presencial para ver si me agendaron porque no me avisaron. Después recién me dijeron que no funcionaba el sistema”, agregó otra asegurada.

“Hoy hay una reunión con la Gerencia de Salud y los directores para establecer algún mecanismo de agendamiento que evite esa disconformidad de los asegurados. Estamos buscando una solución, todavía no sabemos qué hacer”, refirió ante las quejas el director médico del Hospital Central, Dr. Óscar Franco.

Otro de los cuestionamientos que se registraron esta mañana es que la farmacia de la previsional no estaba operando desde tempranas horas, por lo que muchos usuarios deberán retornar más tarde para retirar sus medicamentos. Al respecto, Franco refirió que la apertura se debe dar tras la conclusión de las consultas y agregó que “hay formas de organizarse y venir a retirar los medicamentos”, señalando que también está habilitado el “autofarma”.

En la plataforma *152# se coloca el número de cédula y aparentemente se agiliza el proceso de consultar en IPS, por lo que los usuarios solicitan que se vuelva a poner en funcionamiento

Solo consultas presenciales

La previsional comunicó que desde el inicio de septiembre quedaban suspendidas las teleconsultas para los asegurados. Desde hoy solamente se realizarán consultas presenciales.

Los usuarios que ya estaban agendados antes del aviso podrán consultar en la fecha que les establecieron, pero deberán asistir al centro asistencial.

Con respecto a la disposición, el director refirió que rige para todos los establecimientos médicos de la previsional, a excepción de los hospitales integrados. Además, indicó que forma parte de un plan de "retroceso" para dejar de destinar de forma exclusiva el sistema del IPS para la atención del COVID-19.

Acotó que de enero a agosto se dieron unas 86.000 consultas mediante los medios telefónicos.