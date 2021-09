Opositores develan a GAFI la cara del país en cuanto a lavado de dinero

La diputada Celeste Amarilla, una de las que participó de la reunión, detalló los puntos que expuso ante los evaluadores, que se limitaron a tomar nota de las denuncias presentadas, que, no obstante, no fueron unánimes, ya que sectores oficialistas del Gobierno se negaron a acompañar.

Amarilla mencionó que les citaron todos los casos de políticos salpicados con casos de enriquecimiento ilícito, presunto lavado de dinero e incluso narcotráfico, pero sobre todo cuestionaron la labor de la Fiscalía, la cual la diputada acusó que está directamente subordinada al expresidente Horacio Cartes.

“Dije que la Fiscalía respondía a Horacio Cartes y que, por lo tanto, todos estos casos no corrían ni se investigaban”, afirmó Amarilla, y acotó que “en este país hay dos gobierno: uno legal, el de Mario Abdo Benítez, y el de facto, el de Horacio Cartes”.

Entre los casos de los políticos con procesos, por ejemplo, detallaron los de Ulises Quintana, Óscar González Daher, Tomás Rivas, Miguel Cuevas y otros. Mencionaron que en ninguno de esos casos, la Fiscalía fue contra sus bienes, como sí lo hacen en casos de narcotráfico y que, incluso, muchos mantienen su poder político.

La tildaron de “vendepatria”

En referencia a las expresiones de cierto sector que la tildó de “vendepatria”, por acudir a esta reunión, Amarilla sostuvo muy tajantemente que “los vendepatrias son los que hicieron mal las cosas. ¿Yo lavo dinero, yo hago contrabando de cigarrillos, a mí me paga ‘Cucho’ Cabaña la campaña?”.

En diálogo con ABC TV, agregó que “acá los culpables son los que le pusieron a Paraguay en esta posición de riesgo, no el que cuenta, no le maten al mensajero (...) No es sólo Cartes, este gobierno tampoco hizo nada”.

Informó finalmente que el resultado de estas evaluaciones de Gafilat se tendrán a inicios de 2023, luego de que Paraguay tenga la oportunidad de hacer su descargo en diciembre de 2022 aproximadamente. “En 2023 se sabrá si Paraguay entra en la lista gris”, dijo.