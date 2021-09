Autoridades municipales “no sabían” que subiría pasaje desde hoy y ahora pedirán informes

El director de la Policía Municipal de Tránsito, Enrique Chávez, sostuvo que no recibieron la comunicación de la Asociación de Permisionarios acerca de la suba del precio del pasaje que correría desde hoy.

Recién a partir de las denuncias de usuarios sobre cobros irregulares en el costo del transporte, ellos se dieron por enterados y convocaron tanto al representante técnico como al representante legal de la mencionada Asociación para que informen sobre la decisión que tomaron.

Lea: Reportan repentina suba de precio de pasajes en buses convencionales

Intermunicipales, excluidos de subsidio

El funcionario argumentó que no se incluyó a los permisionarios de Asunción dentro del subsidio y agregó que esa es una responsabilidad del Viceministerio de Transporte a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ante este escenario, a las autoridades municipales no se les ocurrió mejor idea que convocar a una conferencia de prensa para decir que no tienen control para incidir en lo que pasa en un municipio de la República del Paraguay.

Por su parte, el director de Tránsito de la Comuna, Fernando Machuca, dijo que no pueden permitir que los precios del pasaje se establezcan en forma unilateral, por lo que requerirán las explicaciones que correspondan.

Lea más: Ante denuncias por cobro irregular de pasaje en Asunción, Viceministerio de Transporte dice que corresponde a comuna capitalina determinar precios de buses internos

Aseguran que tendrán informe hoy o mañana

Las autoridades municipales coincidieron al afirmar que tienen el “firme compromiso” de tener un resultado entre la tarde de este lunes y mañana, martes. Aseguraron que cumplirán con la función regulatoria que les compete.

A la vez, resaltaron que comprenden la realidad de los empresarios y permisionarios del transporte público en Asunción, así como también lo que pasan los usuarios de este servicio.

Según puntualizaron, son un total de 8 líneas activas las que se tienen en Asunción.

Por otro lado, informaron que mantendrán una reunión de urgencia en la Dirección de Tránsito de Asunción

Solo intermunicipales aumentaron

Subrayó que como municipio hicieron un trabajo técnico y recordó que las empresas que no son intermunicipales no aumentaron el precio del pasaje porque están incluidas en el subsidio, no así los permisionarios de Asunción.

“Nosotros como municipio convocamos urgentemente para que esto se pueda rever y los usuarios puedan mantener el precio del pasaje”, expresó finalmente Chávez.

Un balde de agua fría a usuarios

Este lunes, los ciudadanos asuncenos amanecieron con una “sorpresa” al subirse a los transportes públicos, pues se encontraron con que algunos buses estaban cobrando hasta G. 1.000 más por sobre la tarifa regular del pasaje.

Inmediatamente, los usuarios denunciaron en redes la irregularidad. En algunos buses incluso se leía un cartel que anunciaba que el pasaje había sufrido una “actualización electrónica”, por lo que el precio subió a G. 3.350. Este fenómeno se vio en las líneas permisionarias de Asunción.

Las líneas que según denuncias estuvieron cobrando precios inflados de pasaje son las: 1, 6 , 9, 13, 16-2, 37-B y 37-C.