Presupuesto 2022: solo el 11% irá para inversiones

Llamosas destacó esta mañana que G. 30.000 de cada G. 100.000 del Presupuesto 2022 van destinados al pago de salarios en general. Eso significa que el 30% del total del proyecto del PGN, que debe ser estudiado en el Congreso, está previsto para sueldos.

No obstante, acotó que la cifra es mayor si se tiene en cuenta solo los ingresos de impuestos; en esos casos, el 75% de todos los fondos va a sueldos públicos y jubilaciones. Consultado con respecto al nivel de inversión, señaló una cifra ínfima.

Apenas el 11% del total del Presupuesto (G. 11.000 de cada G. 100.000) se prevé para todas las inversiones públicas. En total habrá G. 1.600 millones para hospitales, instituciones educativas, rutas y puentes, entre otras obras. Al respecto, el ministro de Hacienda aclaró que el Gobierno tiene muchos otros gastos corrientes.

Lea más: Presupuesto 2021 contempla más de G. 45.000 millones para las ONG

Llamosas sostuvo que si un país desea crecer no solo depende de las inversiones de Estado, pues el nivel de inversión privada es uno de los principales motores de crecimiento. Por ejemplo, si se habla del sector construcción, no solo se puede hacer referencia al sector público sino también al privado.

En cuanto a los múltiples aumentos de bonificaciones y salarios de planilleros, respondió que el Ejecutivo viene trabajando para racionalizar los gastos, pero en el Congreso autorizan pagos no previstos por el PGN y hasta acciones de inconstitucionalidad.

No obstante, acotó que policías, médicos y docentes también son funcionarios públicos, por lo cual no todos los pedidos de aumento son injustificados.

Lea más: Equipo Económico autorizó 5.941 nombramientos en el primer semestre

“De cada G. 10 que recaudamos de impuestos, 7 van al pago de salarios en función pública. De esos, 7,80% va a médicos, fuerzas públicas y docentes”, argumentó el ministro.

En otro momento, confirmó que el incremento del salario mínimo impactó en varios sectores, por ejemplo en el salario de gobernadores, concejales, policías, militares, médicos y otros funcionarios públicos en general. Además, las pensiones de adultos mayores y el apoyo a los bomberos.

“Excluyendo a los adultos mayores, esto tiene un costo de cerca de US$ 20 millones. Tenemos que incorporarlo sí o sí al Presupuesto porque son cuestiones que están por ley”, puntualizó.

Lea más: Más de 56.000 trabajadores de blanco en presupuesto 2022

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 fue presentado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada y ya se encuentra para su estudio en el Congreso.

El Presupuesto 2022 alcanza los G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), lo cual equivale al 32% del Producto Interno Bruto. A la Administración Central se le asignarían más de G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones), lo que representa el 54% del total, y a las Entidades Descentralizadas, más G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones).

Ayer, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se instaló y conformó la mesa directiva para dar inicio al estudio del proyecto de ley del PGN. La bicameral está integrada por 40 legisladores y tiene plazo hasta el 30 de octubre para elevar su dictamen a las Cámaras, instancias en donde se decidirá sobre el plan de gastos e ingresos a más tardar el 20 de diciembre.

Lea más: Bicameral conforma mesa directiva y da inicio a estudio del PGN 2022