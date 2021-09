Seprelad debe exigir a SET por facturas con nombre

Para la Lic. Alba Talavera del Consejo de Profesionales del Colegio de Contadores del Paraguay es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) la que debe exigir a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) establecer los mecanismos para la identificación del cliente, ya sea a partir de un determinado monto o de acuerdo al riesgo de la actividad, esto mencionó en relación a la emisión de facturas sin nombres que está permitido por la legislación actual y que algunos están aprovechando para enviar ilegalmente mercaderías a otros países y lavar dinero.

A su vez, la Lic. Lilian Torres del Movimiento Resistencia Contable también se refirió al tema indicando que tiene que haber una exigencia de que se identifique al comprador, y más aún cuando se está hablando de millonarios movimientos o actividades como la de cigarrillos que están en el foco debido por la exposición a actividades delictivas.

Ese comprobante de compra de cigarrillos le tendría que servir como documento para respaldar y descontar de sus ingresos y generar una diferencia que se llama rentabilidad sobre la cual pagaría impuesto, ya que si no tiene egresos, debe tributar por el 100% de sus ingresos”, apuntó la profesional.

Agregó que no es lógico que existan partidas vendidas sin identificación y consideró que hay actividades en las cuales se puede dar una venta innominada ya que no es lo mismo vender una cajetilla en una despensa del barrio, donde el consumidor final puede o no ser contribuyente. Pero alguien que compra millones de cajetillas no podría usar una factura sin nombre para su contabilidad, porque se supone que si compra a grandes cantidades debería ser contribuyente, señaló la profesional.

Están analizando

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, indicó la semana pasada que están analizando el marco legal para disponer que todas las facturas que se emitan a partir de un monto tengan que ser nominales, es decir, con el comprador identificado. Añadió que el objetivo es establecer dicha obligatoriedad junto con la facturación electrónica.

Actualmente, ninguna empresa tiene la obligatoriedad de establecer nominación en las facturas que se emiten, pues es el cliente quien decide si quiere o no facturar a su nombre, explicó el viceministro.

Ante la falta de una ley que obligue a la identificación de clientes que compran, no se puede saber quiénes adquieren millones de cigarrillos, situación que facilita el contrabando de estos bienes y el lavado de dinero.

