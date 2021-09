Cámara Alta aprueba por amplia mayoría nuevo préstamo de US$ 150 millones para gastos de pandemia

De los 45 senadores, solamente Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu) votó en contra de la aprobación. Estuvieron ausentes el presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR, Añetete), quien se encuentra en Corea en un viaje oficial y el senador liberal Juan Bartolomé Ramírez.

El senador colorado (excartista) Juan Darío Monges, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, abogó ante el pleno por la aprobación del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Detalló que de los US$ 150 millones solicitados por el Ejecutivo, unos US$ 60.1 millones se destinará a la compra de vacunas, 33.9 millones a la contratación de personal, US$ 4,1 millones a pagos por tercerización de las Unidades de Terapia Intensiva (UTIS), US$ 50 millones para pago de deudas a farmacéuticas, US$ 1,28 millones para la compra de plantas generadoras de oxígeno, entre otros gastos.

El senador Pedro Santa Cruz (PDP), pese a respaldar la aprobación, advirtió sobre los altos niveles de endeudamiento que alcanzó nuestro país en las dos últimas administraciones, que alcanza el 34,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Indicó que por la velocidad con que aumentó la deuda pública y que a este ritmo llegaremos en esta gestión al 40% del PIB. Destacó además que estos compromisos en su mayoría se dio con bonos, que tienen mayor costo.

Lea más: Hacienda no descarta recurrir a más deuda

Por su parte, Desirée Masi (PDP) también llamó la atención el hecho de que se están pagando salarios en el área de Salud con préstamos de bonos. Urgió al ministro de Salud Julio Borba que aclare cuáles son las necesidades reales de su cartera y si hay previsiones para honrar los compromiso del año próximo.

De acuerdo al mensaje el del Ejecutivo, los fondos de esta operación de préstamo se utilizarán para el financiamiento del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en el presente ejercicio fiscal para hacer a sus necesidades prioritarias en cuanto a la contratación de personal y del personal auxiliar de servicio, por servicios tercerizados de internación en salas normales y de unidades de terapia intensiva en sanatorios privados, adquisición de vacunas y todo lo referente a productos, insumos e instrumentales médicos hospitalarios y de laboratorio. Además, menciona la instalación y puesta en marcha de plantas generadoras de oxígeno en hospitales e institutos de referencia. Asimismo, las transferencias a las regiones y hospitales especializados con el objeto de sufragar gastos operativos y de funcionamiento.