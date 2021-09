Denuncian que IPS usa reservas para pagar jubilaciones, pero ente lo niega

Pedro Halley dijo ayer a ABC Cardinal que el pago de los beneficios en el IPS (jubilaciones y pensiones) rondan actualmente los US$ 35 millones al mes, y que esto se cubría con el 35% de los aportes. Sin embargo, esos aportes actualmente ya no alcanzaban a cubrir el total de los beneficios.

Los ingresos del ente por aportes antes de la pandemia, estaban en alrededor de US$ 100 millones, pero luego esto ha bajado considerablemente debido a suspensiones, despidos y fraccionamientos solicitados por las empresas afectadas por la pandemia.

Según Halley, aunque el volumen de los ingresos por aportes al IPS disminuyó, el ente debe seguir pagando a jubilados y ahí es que recurre a las reservas que están depositadas en los bancos para poder completar. “No está mal decir la verdad, porque así es como se van a poder aplicar las medidas de ajustes que se necesitan” acotó.

Según explicó, dicha situación se evidencia también con la reducción del haber mínino (la menor cantidad de dinero que puede percibir un jubilado) que volvió a ser del 33% (del salario mínimo) cuando era del 75% hace unos años. Según precisó el monto mínimo que podía recibir un julibado llegó a ser de poco más de G. 1.600.000 y ahora se redujo a G. 700.000, lo que demuestra que no hay recursos suficientes.

“Está faltando la plata”, afirmó el ex gerente. Otro de los indicios de que en la previsional “está faltando plata” según Halley es que se “topeó” la cantidad de solicitudes de jubilación a la que dan trámite. Precisó que anteriormente, si ingresaban unas 500 solicitudes en un mes, se procesaban 300 en promedio. Actualmente hay una orden de topear en 200 solicitudes”, contó. El exfuncionario volvió a responsabilizar a las actuales autoridades de la institución de una mala gestión e irresponsabilidad a la hora de prever futuros escenarios.

Aseveró que “el modelo que se tiene” para establecer la jubilación requiere una importante reestructuración. Los comentarios de Halley se dieron en crítica a la nueva gerente de prestaciones de la institución, Cecilia Rodríguez, quien afirmó que no se están utilizando las reservas de la previsional para dichos pagos. “No está mal decir que se usan las reservas, lo que está mal es mentir, acá se tiene que decir la verdad”. aseveró Halley.

No se usan las reservas, dice IPS

Al ser consultada la actual gerente de prestaciones económicas del ente, Cecilia Rodríguez sobre el uso de reservas, la misma negó que se esté recurriendo a dicha práctica para cubrir el pago de beneficios.

“No estamos usando reservas, la verdad que no se de donde salió eso”, indicó Rodríguez. Si bien reconoció que el año pasado cayeron un poco el ingreso por los aportes, fue un tema coyuntural por la pandemia y que no es algo particular del IPS, pero que en ningún momento se recurrió a tocar las reservas para cubrir los compromisos.

Añadió que la relación aportes/jubilados está en 11/1, es decir once aportantes por cada jubilado, aunque los datos más precisos se tendrán con la actualización del informe actuarial que se tendrá en noviembre próximo.

Este informe se actualiza cada tres años y actualmente rige la del 2018.

Censo llego al 95%

Por otra parte, la gerente de prestaciones del IPS informó que hasta ayer que fue el último día del censo a los jubilados, se contabilizaron 57.500 personas, con lo que estarían llegando ya al 95 % de los pensionados. Ahora, el paso será elaborar una lista de no censados, y estos serán excluidos para el pago del beneficio adicional anual (aguinaldo), reiteró.

