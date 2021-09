Casos de robo se dispararon, según registros del Sistema 911

El departamento del 911 de la Policía Nacional registra diariamente entre 7.000 a 8.000 llamadas, en sus cinco oficinas distribuidas a nivel país. De todas estas, gran parte de ellas corresponden a la ciudad de Asunción que, según el registro del departamento policial son de 4.000 a 5.000 por día.

Sin embargo, no todas las llamadas son para denunciar hechos punibles, pues están catalogadas por el sistema en “de emergencia” y “de no emergencia”. De hecho, son estas últimas las que siguen significando un gran porcentaje de las 8.000 que se reciben diariamente, mientras que las primeras apenas están entre las 1.500 a 2.000 comunicaciones.

Pero, ¿a qué consideran llamadas “de no emergencia” en el Sistema 911? Bueno, estas no son mas que aquellas realizadas por los niños mientras manipulan los celulares de sus padres o bien, las que se “disparan” en los teléfonos mientras están en los bolsillos, pues al no tener la pantalla bloqueada, se marca el número de emergencia.

Así también, dentro de ese amplio porcentaje de llamadas también figuran las de broma, consultas por horarios de apertura de locales farmacéuticos o gastronómicos, según informaron desde el departamento policial.

Robos aumentaron en un año

Actualmente la ola de hechos delictivos está en lo más alto, pese a que policías que ocupan un lugar en la cúpula nieguen tal cosa insistiendo en que solo se trata de una sensación, los números registrados en el Sistema 911 contradicen totalmente lo dicho por estos jefes policiales.

Es así que, en comparación entre los años 2020 y 2021, entre enero y agosto, los casos de robo de vehículo aumentaron un 41%, otro hecho que tuvo un aumento significativo es el de robo agravado con un 38%, en este el delincuente emplea la fuerza o la violencia para despojar a la víctima de sus pertenencias.

También los casos de robo a establecimientos comerciales sean estos de distintos rubros, aumentaron un 14% -siempre comparando el periodo de enero a agosto entre 2020 y 2021- y los hechos de robo domiciliario tuvieron un aumento del 1%.

Violencia

Por otra parte, en el sistema de emergencia 911 se registró el aumento de otros casos, de violencia específicamente.

Así se tiene que los casos de herida con arma de fuego se incrementaron en un 29%, en cuanto a llamadas de denuncias relacionados a estos hechos. A esto, le siguen los incidentes de homicidio que registraron un aumento del 5% al igual que los que casos en los que hubo heridos con armas blancas.

Más denuncias

Igualmente, en el mismo periodo de tiempo, se observa un aumento considerable en casos de polución sonora que se incrementaron un 46% y se debe principalmente a que las medidas restrictivas por la pandemia del covid-19 han ido disminuyendo y siendo menos estrictas.

Por último, los casos de violencia intrafamiliar también registraron un incremento del 3%. Las denuncias por estos hechos son realizadas especialmente por vecinos de la víctima o algún familiar, o allegado, que haya sido testigo de la agresión.