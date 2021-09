Se abrazó a quién acusó de robarle las elecciones en Villarrica

VILLARRICA. La exprecandidata a la intendencia de Villarrica, Helen Vera Báez, rompió su promesa y se abrazó con el ganador de las internas que buscará su rekutú, Gustavo Navarro Arza (ANR, Añetete), a quién había acusado de robarle las elecciones. La unión no fue gratis, pues Vera tendría la chapa de Honor Colorado para pugnar por la diputación en el 2023, aunque todavía no está definido si la lista en el cartismo se abrirá o no en Guairá.