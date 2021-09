CGR detecta inconsistencias en patrimonio del “yerno de oro” de Lugo

La CGR notificó ayer a Luis Paciello Lacasa, concejal de Lambaré y aspirante a la intendencia de esa ciudad, sobre inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante el ente de control.

Así lo confirmó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, en conversación con ABC este miércoles. Aclaró además que el candidato de la Alianza Lambaré tiene diez días para responder al ente contralor sobre las inconsistencias, además de remitir los respaldos documentales que acompañen y avalen el descargo.

“El día de ayer hemos culminado el borrador de correspondencia del señor Luis Paciello (...) Encontramos varias inconsistencias en su patrimonio. El reglamento nos obliga a correrle traslado para que presente la documentación en un plazo de 10 días; 10 días tiene para responder y respaldar esas inconsistencias si las tuviere”, informó Torres.

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría añadió que los ingresos de Paciello “no se corresponden con su incremento patrimonial. Hay pasivos que no fueron declarados, hay inmuebles que no fueron declarados, según Registros Públicos”, agregó.

La autoridad de Contraloría no quiso dar muchos detalles sobre la diferencia que representa la inconsistencia, pero sí habló de “más de G. 1.000 millones”, además de vehículos que no fueron declarados, una Cuenta de Ahorro (CDA) de la esposa e hija de Fernando Lugo -Fátima Rojas- en dólares americanos, una cuenta del propio Paciello que no fue declarada, como también una propiedad en Lambaré.

“Él dijo que no está integrada esa sociedad, pero no presentó ningún documento. La sociedad se llama IJP SA (...) Tenemos una inconsistencia importante. No quiero decir el monto hasta que salga el testimonio. En 10 días vamos a tener con precisión cuáles son las inconsistencias documentadas, si no trae los documentos vamos a confirmar esto y vamos a enviar al Ministerio Público”, sostuvo Torres.

Una vez que se reciba la contestación de Paciello, la CGR revisará todos los documentos y a partir de ahí se emitirá un dictamen de correspondencia o no del patrimonio del yerno del expresidente de la República Fernando Lugo Méndez.

Millones en cuatro años

Cuatro años fueron suficientes para que Luis Fernando Paciello Lacasa, yerno del expresidente de la República Fernando Lugo Méndez, se convirtiera en todo un empresario inmobiliario. Al menos, él mismo dijo dedicarse a ese rubro.

Entre noviembre de 2012 y enero de 2016, Paciello Lacasa creó cuatro empresas y adquirió 12 inmuebles distribuidos entre Asunción, Lambaré y San Bernardino. Sus mayores inversiones se dieron entre finales de 2012 y principios de 2013, época en que declaraba ganar apenas el salario mínimo legal.

Departamentos en efectivo

Según lo que el mismo Paciello dejó asentado en su declaración jurada presentada en 2016 ante la Contraloría General de la República, hasta 2012 no tuvo un solo inmueble a su nombre.

El primer inmueble que Luis Paciello Lacasa inscribió a su nombre en los Registros Públicos fue anotado en noviembre de 2012. Fue un lote de 374 metros cuadrados, ubicado en Lambaré y entregado en donación por su madre.

La propiedad fue inscrita el 5 de noviembre de 2012. Diez días después del registro del primer inmueble, llegaron el segundo y el tercero.

El 15 de noviembre de 2012, Paciello compró dos departamentos y tres cocheras en el edificio Lafayette, ubicado en O’Leary 1.261 casi Ygatimí, zona del centro de Asunción. Entregó US$ 200.000 en efectivo.

Los departamentos fueron comprados para Mi Mina SA, empresa de maletín creada apenas semanas antes y que llevaba como denominación el apodo de la fallecida madre del expresidente Lugo (Mimina Méndez Fleitas).

Según su última declaración jurada, Paciello llegó a poseer cuatro departamentos y cuatro cocheras en el edificio. Cinco días después de comprar dos departamentos con dinero en efectivo, el concejal de Lambaré sumó más: un terreno en el barrio San Isidro, donde hoy se levantan dos dúplex.

Los inmuebles están ubicados en Zorrilla de San Martín casi Mauricio Cardozo Ocampo sobre un lote de 360 metros cuadrados. Cuentan con ventanas de vidrio templado y polarizado, acceso para dos vehículos y estaban en plena refacción cuando nuestro equipo estuvo por allí.

Paciello tasó los dúplex en G. 50 millones, pero los inmuebles alcanzan fácilmente los G. 400 millones en los alrededores.

Lujo a orillas del río

El 28 de agosto de 2013, la hija y el yerno del expresidente Lugo adquirieron dos lotes de 961 metros cuadrados cada uno, ubicados en el distrito Santa María de Asunción (Itá Enramada). Sobre los 2.000 metros cuadrados se levanta una casa principal de dos pisos con amplio patio frontal, piscina sinfín mirando al río Paraguay, un quincho de dos pisos y una pequeña casa más.

Declaró haber pagado US$ 100.000 por una lujosa propiedad en una zona exclusiva en la que un terreno sin construir cuesta mucho más. La lista de inmuebles se completa con la casa de fin de semana en el barrio Cristóbal Colón de San Bernardino, adquirida en 2018.