Encarecimiento del ganado se agudiza y llega a US$ 4,15 por kg.

La ganadería no está en periodo de terminación de animales, sino de pariciones y en espera de la etapa de servicios, por lo que el encarecimiento del novillo de exportación se agudizó todavía más. En la fecha ascendió a US$ 4,15 por kilogramo al gancho, un nivel extraordinariamente alto, solo superado ligeramente por el récord histórico del 2011, cuando había trepado a US$ 4,22 por kilogramo, según los datos de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).