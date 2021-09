Identificaciones mantiene horario extendido, pero usuarios exigen más horas de atención

La Dirección de Identificaciones de la Policía extendió su horario de atención en su sede central tras el período más crítico de la pandemia del COVID-19, en el que prácticamente no estaba habilitado, para facilitar la tramitación de documentos a los usuarios. Las gestiones pasaron a realizarse de 05:30 a 17:00, de lunes a viernes, mientras que los sábados, de 05:30 a 11:00.

Este horario se mantiene hasta ahora, pese a que ya pasaron meses de su disposición. Pese a ello, los ciudadanos exigen que se extienda aún más el período de atención, por lo menos hasta las 21:00, de lunes a viernes.

Argumentan que muchos salen de sus puestos de trabajo tras el cierre de Identificaciones y que no les da para ir a primera hora.

La atención por terminación de número de cédula par o impar también fue dispuesta en contexto de pandemia para evitar aglomeraciones. Esta medida se mantiene también.

No se reportan quejas en Identificaciones

Muchos usuarios destacaron la atención que brinda actualmente Identificaciones, pues indicaron que se agilizaron los trámites en comparación con años anteriores. Esta mañana prácticamente no se reportaron quejas.

“Súper bien (la atención). Estoy esperando que me atiendan, pero en la fila fue espectacular”, sostuvo una usuaria. A la vez, destacó que el horario de apertura sea a las 05:30. “Me parece bien, por la gente que trabaja”, dijo.

“Súper bien me atendieron, al entrar ya me hicieron pasar directo. No tengo ninguna queja, por suerte todo bien”, destacó otra usuaria.

Trámites vía web

Las personas que pretenden solicitar un antecedente policial no necesitan acudir hasta las oficinas de Identificaciones. Se puede gestionar el documento a través de de la página web paraguay.gov.py, cuyo costo es de G. 21.000.

Los demás trámites solamente se realizan de modo presencial.

Nuevo jefe promete mejoras

Recientemente, el Crio. Amado Ortellado fue designado como nuevo jefe de Identificaciones. Este prometió que mejorará el sistema “obsoleto” con el que cuentan, considerando que periódicamente “cae” y genera un caos en la sede central.

Según los datos proveídos, la sede central de Identificaciones recibe a casi 2.500 personas diariamente.