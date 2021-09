Detectan supuesto docente planillero en escuela Comercio 2 durante una auditoría

El informe final de una auditoría interna realizada en la Escuela Nacional de Comercio N° 2 “Prudencio Vidal Zelaya” arroja que un docente figuraba en el turno mañana -hasta el primer semestre de este año- en la institución, pero que en el mismo horario ejercía funciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde percibe más de G. 15 millones.

El control interno, realizado por la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Educación (MEC) abarca las áreas administrativa, financiera y gestión pedagógica y fue solicitado en abril de este año por la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del ministerio. El informe final se dio a conocer en junio.

De acuerdo al informe, el equipo auditor constató lo que sería un supuesto docente planillero, quien en el mismo horario en que tendría que estar desarrollando clases, cumplía funciones en el Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC).

Tenía cátedras a la mañana, mientras estaba en el MOPC

Se trata de Ricardo Rodríguez Galeano, de profesión contador, quien se encuentra como coordinador en la Comisión Nacional del Río Pilcomayo desde el 2018. En el MOPC percibe más de G. 15 millones como salario, según la auditoría, mientras como docente del Comercio 2 cobra una remuneración de poco más de G. 4.500.000.

Los auditores encontraron que -según los datos actualizados al 25 de junio de 2021 del portal del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)- Ricardo Rodríguez cumplía funciones en el mismo horario en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)-(escuela Comercio 2). Para el MEC, en el colegio debía trabajar de 07:00 a 12:00, mientras en el MOPC debía estar de 07:00 a 15:00.

Durante el proceso de análisis de los documentos, los auditores detectaron que para el 2019, al profesor Rodríguez se le designan, como catedrático, un total de 102 horas, pero en el horario de clases se verificó que esta cantidad de horas no fueron cumplidas, ya que sólo asistía al colegio los días sábados.

“Se observa que el profesor Ricardo Rodríguez cuenta con el rubro ZZ2 con 44 horas como catedrático del Turno Noche en la Educación Media, el cual no hay evidencia que lo utilizó a favor de la Educación Media, porque según horario de clases 2019, solo asistió los días sábados en el 2019 de 7:00 a 16:00 y, según datos abiertos, en el mismo año el turno correspondiente a su rubro del MEC es del turno mañana”, remarca parte del documento.

Los auditores recalcan que en el descargo del colegio no se observan documentos que avalen el cumplimiento de las horas reales -220 en total- del profesor Ricardo Rodríguez, ni evidencia de la asistencia en el turno noche desde el año 2019 en favor de la Educación Media, tal como lo estipula su rubro. En ese sentido, añaden que existen un total de 70 horas cátedras que quedan libres, sin ingreso a la sala de clases de Educación Media.

“Jamás vino” a enseñar

Sobre el tema, la directora de turno del Turno Mañana de la escuela Comercio 2, Cynthia Brítez, explicó que la misma asumió el cargo en el 2020 y que el profesor Rodríguez no trabajó en su turno (mañana) en ese periodo. “Le asigné funciones una vez que tuve acceso al cuadro de personal (en julio de este año). Se conversó con él y se le asignó las funciones por un total de 84 horas cátedra”, precisó.

Brítez respondió que ella se percató en abril de este año que Rodríguez figuraba en el turno mañana con más de 150 horas (en el mismo horario en que estaba en el MOPC). Puntualizó que recién en julio de este año -luego de que saltara el informe de auditoría- le distribuyeron funciones y horarios a Rodríguez para que cumpla correctamente con la institución, ya que aparentemente cobraba por un total de horas que no cumplía a cabalidad -según el documento-.

“Una vez que me habilitaron (el cuadro de personal) me encuentro con una cantidad de docentes que figuraban con horas que no condicen. Ellos (esos docentes) no cumplían una función específica”, dijo la directora. Al ser consultada sobre el caso del profesor Rodríguez y si este asistía en horario de la mañana en el primer semestre de este 2021, respondió que no. “Jamás vino (este año de lunes a viernes a la mañana)”, señaló la directora.

Docente se defiende

Por su parte, el profesor Ricardo Rodríguez, asegura que cumple sus horarios como docente coordinador entre semana en horas de la noche y en horario diurno los días sábados. Respecto a las horas que señala la auditoría remarcó que “son algunas horas del turno diurno pero que desarrollaba los días sábados. Tengo rubros del turno extendido, que se superpongan no estoy de acuerdo. No sé a qué apunta todo esto. Tengo rubro del turno extendido pero cumplo los días sábados”, afirmó y añade que presentó los trabajos que realiza como docente a los auditores.

El caso se encuentra en la Asesoría Jurídica del MEC, de acuerdo a los datos.