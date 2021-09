Diputado cuestiona proyecto que dispone sanciones a quienes no votan ni pagan la multa correspondiente

Consultado por ABC sobre el proyecto de ley que establece sanciones administrativas a quienes no votan y no pagan la multa correspondiente, el diputado Ávalos Mariño, presidente de la comisión de Legislación, dijo que no tiene sentido porque ni siquiera se ha podido nunca aplicar la multa vigente y ahora se pretende castigar al que no la paga.

El proyecto que establece varias sanciones a quienes no pagan la multa (ver cuadro) tuvo origen en el Senado y la Cámara de Diputados postergó su estudio en su sesión de la semana pasada.

Ávalos Mariño recalcó que nunca se aplicó la multa vigente en el Código Electoral a quienes no cumplen su obligación de votar en las elecciones “por falta de reglamentación o por falta de voluntad política”.

Destacó que si ni siquiera se aplicado la multa, no se puede estar pensando en castigar a quienes no la pagan.

Indicó que uno de los motivos por los cuales no se pudo aplicar es que la Justicia Electoral no es un organismo recaudador y por lo tanto se debería modificar su ley orgánica o aprobar una reglamentación que les permita cobrar la multa.

Incentivo

Sobre la posibilidad de establecer incentivos antes que sanciones para que la gente vaya a votar, Ávalos Mariño dijo que cuando hay buenos candidatos, la gente concurre a las urnas.

Apuntó que la ley que vino del Senado solamente consiste en aplicar sanciones a quienes no pagan la multa y que conversó con algunos colegas sobre la posibilidad de que la propuesta se rechace y trabajar en un nuevo proyecto de ley y ver la vía de disponer incentivos para quienes concurren a votar.

Indicó también que no hay urgencia para estudiar la ley en la Cámara de Diputados ya que por más que se sancione ya no dan los plazos para que entre en vigencia para las elecciones municipales próximas.