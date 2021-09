Desconocido balea una casa y deja un escrito de advertencia en PJC

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre desconocido se acercó a la vivienda y comenzó a realizar disparos contra el muro. El hecho se produjo alrededor de las 19:30 sobre la calle Juan Emilio O’leary entre Charagua y Valois Rivarola del barrio Obrero.

Los moradores creen que se trata de una equivocación, ya que la casa afectada pertenece a la familia Samaniego y el escrito dejado va dirigido a un tal “Monge”. “Acá no vive nadie con ese apellido, no tenemos idea del motivo, pero de cierta forma estamos tranquilos porque la advertencia no es para nosotros. Creemos que se equivocaron de blanco”, dijo uno de los ocupantes de la casa.

Agregó que a unas dos cuadras reside un agente de apellido Monges y que presta servicios en Investigaciones. Hay otra persona que trabaja como guardia penitenciario, expresó. Pero desconoce si la advertencia puede estar dirigida a esas personas.

Personal de Criminalística acudió al lugar para levantar las evidencias y someterlas a análisis en busca de determinar a quiénes se dirigía la amenaza y quiénes serían los autores.