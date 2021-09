Fiscalía tiene muchos elementos, pero “necesita tiempo” para decidirse en imputar o no a Gobernador Hugo Javier, según Quiñónez

Con relación a la criticada investigación cuyos resultados no arrojan grandes avances, Quiñónez dijo que los fiscales designados Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera siguen haciendo su trabajo. Expresó que respeta lo que hacen. “Yo no puedo dar mayor información”, agregó la cuestionada Fiscala General.

Ante la falta de imputaciones, la cabeza del Ministerio Público defendió la gestión de los agentes diciendo que hay diferentes tipos de casos y que deben hacer análisis exhaustivos.

Argumentó que los que están a cargo no puede “agarrar” solo lo que dicen algunos sectores, o también lo que dice Contraloría. Dijo que tienen que hacer su propio control y pericia. Sobre el tema manifestó que no van a quedar personas impunes si es que hay un elemento que amerite procesamientos.

Lea más: Senac y AGPE ratifican irregular uso de dinero en caso Hugo Javier

Muy escueta sobre denuncias entre Senador y Director de Aduana

Sandra Quiñónez fue abordada también por las denuncias hechas tanto por el titular de Aduana, Julio Fernández contra el Senador Martín Arevalo (ANR) sobre un supuesto tráfico de influencias, como el caso de la carga incautada y que supuestamente fue robada de un depósito alquilado por el estado.

Al respecto mencionó que están trabajando y que se esperan avances. Sostuvo que está en contacto con uno de los fiscales del caso. “Yo no voy a responder por un mal trabajo de un fiscal”, se defendió, ante las quejas de la ciudadanía.

Fiscalía General pide más presupuesto para el 2.022

Quiñónez fue ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Parlamento para defender su plan de gastos para el año que viene, pero también fue a exigir 23 por ciento más. Esto para tener más fiscales, crear nuevas dependencias y pagos de salarios. Lo que prevé Hacienda es de casi G. 639 mi millones, USD unos 92 millones, pero la fiscala busca inflarlo.

“Criminalidad creció y necesitamos recursos”, recalcó. Ante la cantidad de casos, se ven sobrepasados, afirmó. Por ende necesitan crear más unidades en el interino del país donde “piden a gritos” un refuerzo. Muchas veces los peritos dejan de lado varios trabajos para priorizar los que se acercan al final de sus plazos procesales investigativos.

Con este aumento quiere fortalecer las investigaciones anticontrabando, los casos de violencia contra la mujer, el crimen organizado, y el maltrato o abuso infantil. Cuenta que cuatro agentes en caso de niñez son insuficientes. Apuntando a los feminicidios comentó que hay veces que no pueden ver todas las carpetas de denuncias, y eso puede terminar en una muerte.

Ante la ola de criticas que recibe a diario remarcó que ella solo responde a lo que dicta la Constitución Nacional. Después de mucho tiempo la fiscala tuvo un mano a mano con los medios de prensa. En la mayoría de las ocasiones logró zafar. Esta vez tuvo que responder.

Lea más: Informe final afirma que Gobernación de Central no controló transferencias a CIAP y al Consejo de Salud