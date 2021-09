INC entregó el lunes solo 3.360 bolsas de cemento, la más baja en toda su historia

Ni con la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos, la empresa estatal pudo mejorar su producción y su difícil situación se evidencia con el despacho de solo 3.360 bolsas de cemento portland el lunes último, la más baja desde el funcionamiento de la planta.

“Es la primera vez que pasó esto después de 40 años de la INC. Es una vergüenza Nacional, pero sus autoridades siguen en sus cargos”, expresó un vocero de los obreros que manifestó la preocupación que tienen los trabajadores de la empresa. Alegó que el presidente de la cementera estatal, Ernesto Benítez, está más preocupado en campañas políticas que en atender la planta.

Se consultó a Benítez sobre esta sideral caída del despacho de cemento y señaló que efectivamente entregaron 3.360 bolsas, que “son saldos de silo que estamos entregando”. “Hoy martes y mañana miércoles también tendremos ese despacho y luego ya comenzará a subir paulatinamente, ya que esta tarde se inicia la carga de clínker en los camiones desde la planta de Vallemí”, expresó.

Esto significa que pagarán costosos fletes terrestres para trasladar la materia prima (clínker) de la planta de Vallemí, en teoría por la bajante del río.

Benítez manifestó que la caída del despacho se debe a la disminución de la producción por la falta de materia prima, que se debe a la paralización del horno de Vallemí para mantenimiento. Esta máquina está parada desde julio. “Habíamos previsto materia prima importada para cubrir el déficit, pero de igual forma es muy escaso el producto en la región y la logística está extremadamente complicada por la bajante del río”, señaló.

El presidente de la estatal también señaló que ya culminaron las tareas de mantenimiento del horno de Vallemí y que de nuevo ya se está produciendo clínker. “Ayer a la tarde inició la alimentación. De a poco va a ir saliendo el clínker con la composición química adecuada, ya que como se cambiaron todos los ladrillos refractarios el horno debe ir formando las costras internamente”, expresó.

Se le consultó cuándo normalizarán la producción y si aumentará como se había prometido, pero ya no respondió.

Pérdidas y poca producción, pese a millonarias inversiones

Fuentes de la cementera estatal informaron que la empresa registra una pérdida de más de G. 45.000 millones en solo seis meses, justamente por la poca cantidad de cemento que produce y vende. Ante esta difícil situación, los trabajadores señalaron que la INC está recurriendo a millonarios créditos para cubrir los salarios de los funcionarios.

El horno de Vallemí está parado desde el 15 de julio y se extendió porque tuvieron que realizar el montaje del “ventilador tiro horno”. Dicho ventilador es la pieza que faltaba, supuestamente, para completar la inversión de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos, que había recibido la INC durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Justamente, la inversión que se hizo para el cambio del tipo de combustión del “horno III de clínker” fue de casi US$ 30 millones, para que en lugar de usar solo fueloíl, también pueda emplear combustible sólido, como coque. Pero hoy siguen usando fueloíl.

La INC debería estar produciendo y despachando al menos 90.000 bolsas de cemento por día, ya que esa fue la promesa para recibir hace cinco años los US$ 80 millones, para invertir en sus plantas de Vallemí y Villeta. Sin embargo, esto no ocurre y todo lo contrario, aumenta la queja de la poca producción. Según había manifestado el presidente de la estatal, Ernesto Benítez, solo faltaba la instalación del “ventilador tiro horno” para aumentar la producción, lo que ahora ya concretaron.

Hay que ver si con esta instalación del ventilador realmente se llega a la cantidad de bolsas que debe producir la INC actualmente.