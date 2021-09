No habrá suba de pasaje, pero transportistas de Asunción amagan con dejar de operar

Las empresas de transporte urbano de Asunción finalmente no harán reajustes en el precio del pasaje, pero sin subsidio no podrán operar por mucho tiempo, según señaló Andrés Mallada, asesor técnico de la Asociación de Empresarios de Asunción. Desde el Ministerio del Transporte indicaron que se debe reunir el Consejo Asesor de Tarifas para analizar el caso, pero no dieron fechas de un posible encuentro.