Colectivo de la Línea 26 casi arrolla a un ciclista en Fernando de la Mora

El accidente ocurrió poco antes de las 07:00 de hoy. El video de una cámara de circuito cerrado se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. En él se ve cómo una persona que se identificó como Carlos Miguel Von Lucken Gamarra (35) está montada sobre su bicicleta y el chofer del colectivo lo apresura para que pedalee más rápido, amagando con acelerar el autobús.

En un determinado momento, el ciclista increpa al conductor y golpea la puerta del colectivo. El chofer reaccionó atropellando la bicicleta y destruyéndola casi por completo.

“El chofer del bus me dice que salga de su camino, le reclamé su actitud y finalmente pasa por encima de mi bicicleta, y que la verdad, me costó mucho comprar (...) Me estoy preparando para competir en los juegos Odesur y ese camino donde sucedió el hecho, lo tomo todos los días y es la primera vez que me pasa (...) En la comisaría el chofer me dijo que me iba a pagar dos millones por mi bicicleta, pero son bicicletas muy caras y quedó destrozada”, dijo Von Lucken a radio La Unión con relación al accidente.

Recientemente, Von Lucken fue denunciado por haber supuestamente golpeado con brutalidad a una mujer llamada Priscila Lima que trabajaba como repartidora a domicilio de la pizzería de la que es propietario, de nombre “Bella Ciao”. El caso ocurrió a mediados de mayo.

En los archivos de ABC también se lee que el hombre fue destituido del Senado por planillerismo en 2019, además de ser sancionado con la inhabilitación por dos años para ocupar cargos en la función pública. En 2014 había representado a Paraguay en los Juegos Odesur 2014 en Chile como taekwondista.