Kattya González denunciará a Cartes por impulsar información falsa en medios de comunicación

La diputada, Kattya González, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Estado y al Ministerio del Interior por un hostigamiento de grupos de medios del expresidente Horacio Cartes y la cúpula de la Asociación Nacional Republicana (ANR). A través de un video, la parlamentaria señaló que serán instadas informaciones falsas en relación a la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández.

“Yo hago responsable a Horacio Cartes porque es el financista y actor intelectual de todo esta campaña de ira y violencia”, expresó la diputada por ABC TV.

Kattya González dice que son pocos los políticos que se enfrentan a la corrupción del Paraguay. Afirmó que varios reciben amenazas de muerte y las autoridades no hacen absolutamente nada. “A mi me amenazan todos los días de muerte y Giuzzio no hace nada”, alegó.

Señaló que pretenden vincularle como asesora jurídica del titular de Aduanas durante la época de gobierno de Fernando Lugo. Expresó que quieren instalar la información de que por sus manos “pasaban lo maletines y que ella realizaba las cotizaciones de los containers y todo el esquema de corrupción en Paraguay”.

#MesaDePeriodistas En comunicación con la diputada Kattya González.



La legisladora presentará una denuncia contra el expresidente Horacio Cartes.#ABCTVPy - https://t.co/M0oxvUfs85 pic.twitter.com/OIdaUA6lPt — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 24, 2021

Señaló que la información que sería difundida es falsa y ella tiene maneras de demostrarlo. Aclaró que nunca fue funcionaria de la Dirección Nacional de Aduanas. Alegó además que participó de un concurso del programa de las Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos para la elaboración de legislación aduanera.

La legisladora expresó además que, con un grupo de personas en la época de Dionisio Borda, trabajaron en la elaboraron en el Código Aduanero y el Manual de Organización y funciones de la institución.

Alegó que firmó dos contratos con el Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay y han trabajado para que el Estado paraguayo deje de perder juicios y perjudicar al fisco beneficiando solo a unos cuantos.

Finalizó diciendo que no le teme al esquema de mentiras que se pretenden instalar y que siempre luchará contra la corrupción.