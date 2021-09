Médicos inician primer día de huelga para exigir ampliación de presupuesto

La situación generó un cierre completo del cruce de las calles Pettirossi y Brasil por parte de los manifestantes, lo que causó un gran embotellamiento en el tránsito, ya que la Policía Municipal de Asunción decidió bloquear el paso.

“Estamos cansados de esta situación, es intolerable. Prácticamente no somos tenidos en cuenta por el Gobierno nuevamente. Ellos hablan nuevamente de una mesa de trabajo, pero ya no somos tontos. Ya entendemos que si no somos incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, estas van a ser conversaciones estériles, donde van a prometer cosas y plasmar en un documento y posteriormente van a meter en un archivo”, dijo la Dra. Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, en conversación con ABC TV.

El sindicato de médicos espera que los ministerios de Hacienda y de Salud respondan al pedido de ampliación presupuestaria de US$ 30 millones para cumplir con una equiparación salarial de más de 3.200 médicos. Con esto, sostienen, se resolvería la problemática de la desigualdad de la carga horaria, que ya es insostenible para el sector.

“Exigimos de una vez por todas que tengamos la igualdad de la carga horaria para que todos los médicos del país ganen lo mismo por las horas trabajadas. Hay tiempo (para incluir el pedido en el presupuesto), que Hacienda se retracte y también que el Congreso lo presente por una iniciativa parlamentaria”, añadió González.

En otro momento, la médica dijo que la situación genera “angustia” entre los médicos y eso es algo que, aparentemente, el Gobierno no comprende. “Nos tiene insatisfechos el tener que trabajar más que otros y ganar el mismo salario”, sostuvo.

Sobre la adhesión de médicos a nivel país, contó que al menos unos 3.000 apoyan la movilización. “Estamos esperando a médicos que están llegando desde el interior y estamos midiendo a nivel regional cómo se va comportando la huelga”, adelantó.

Finalmente, afirmó que la única manera en la que van a desactivar la huelga es que reciban la información de que en el Presupuesto “se va a defender el dinero para llenar los espacios o que el Gobierno decida dejar los huecos vacíos”, para así dar por terminada la carga horaria para todos los médicos del país.