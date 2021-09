Quejas por invasión de moscas azules en Ayolas

Rodi Cantero indicó que desde hace varios días se viene registrando la invasión de moscas azueles en todas las viviendas de la zona. La presencia de los insectos ocurre principalmente en horas del mediodía, motivo por el que no pueden sentarse tranquilos a la mesa para almorzar.

Agregó que no sabe con certeza cuál sería la causa, pero opina que en el sistema de procesamiento cloacal no se realiza de manera correcta en la planta de tratamiento ubicada a unas cinco cuadras de su vivienda. El problema también podría ser porque en el vertedero municipal no está en condiciones , por ese motivo se están reproduciendo las moscas que finalmente se expanden hacia la zona poblada de Ayolas.

“Es una vergüenza que en Ayolas, que es una ciudad turística, se tenga que ver este tipo de situaciones; sería muy importante que autoridades del municipio tomen carta en el asunto y encuentren una solución al problema que también puede afectar la salud de los habitantes ayolenses”, expresó Cantero.

Finalmente, dijo que ni uno de los candidatos a cargos municipales incluye entre sus propuestas este inconveniente que afecta al distrito de Ayolas.