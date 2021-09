Senadis tiene 1.300 personas esperando audífonos, sillas de ruedas y prótesis

La ministra secretaria ejecutiva de la entidad, Mariela Soledad Ramírez, en la audiencia de la referida Comisión Bicameral expuso en la fecha el proyecto de presupuesto 2022 que se le asignó a la entidad y dio detalles acerca de los servicios que brinda a las personas con discapacidad.

Senadis es la entidad encargada de las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad, es una de las 21 instituciones (entre secretarías, consejos, auditoria y oficina de la Primera Dama) que forma parte del presupuesto de la Presidencia de la República.

Ramírez dijo que de acuerdo con el censo del año 2012 se tienen 514.635 personas con discapacidad en el país, lo que representa 12% del total de la población. Sin embargo, indicó que a nivel internacional hoy se maneja la cifra del 15%, por lo que no descartan que el número sea mayor en el país en la actualidad, porque la discapacidad generalmente va en aumento, lo que será confirmado o no a través del censo que se realizará próximamente.

Explicó a los legisladores que al mes de setiembre ya entregaron 1.230 ayudas técnicas, lo que implica provisión de sillas de ruedas, prótesis y ortesis, audífonos, andador, bastón, colchón de agua y aire, silla sanitaria, entre otros.

En ese contexto, la titular de la Senadis mencionó que están en lista de espera 1.300 solicitudes que incluye, principalmente, la provisión de audífonos, sillas de ruedas y prótesis que no pueden cumplir por falta de recursos.

Adenda planteada

La institución tiene asignado este año un presupuesto de G. 51.092 millones (US$ 7,4 millones al cambio vigente) y para el año venidero se prevé G. 50.134 millones (US$ 7,2 millones), lo que implica una reducción del 1,8%.

Según los datos expuestos, en un periodo de diez años el presupuesto registró un recorte de G. 13.939 millones (US$ 2 millones), por lo que solicitó un incremento en el proyecto de presupuestario de G. 23.857 millones (US$ 3,4 millones) para llegar a un “presupuesto ideal” de G. 73.992 millones (US$ 10,7 millones) en 2022.

La entidad tiene su sede en la ciudad de Fernando de la Mora (departamento Central) y cuenta con siete filiales: Concepción, San Estanislao, Coronel Oviedo, Caacupé, Villarrica, Tebicuarymi y Pilar.

También plantea la creación de dos filiales más: en Alto Paraná e Itapúa, que “será fundamental contar con estas dos filiales, porque son dos puntos donde se necesitan”, argumentó la ministra.