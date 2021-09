“Ud. será Brasil, pero no me callaré”, libro de Casco Carreras, sale el sábado

Una nueva colección de seis libros sobre Itaipú y la causa nacional con vistas a las renegociaciones previstas para el 2023 respecto al Anexo C del Tratado binacional será lanzada a partir de este próximo sábado por la Editorial El Lector, juntamente con el diario ABC Color. “Ud. será Brasil, pero no me callaré”, es el título del primer libro de esta serie y corresponde a Ramón Casco Carreras, el más destacado periodista paraguayo en temas energéticos.