Comerciantes encarnacenos lamentan falta de voluntad para reapertura de paso fronterizo

Mirta Montiel, presidenta de la Cámara de Comercio de Encarnación, lamentó que nuevamente se dilate la reapertura del paso fronterizo con la Argentina, específicamente con la provincia de Misiones, ya que la situación está generando gran expectativa en los comerciantes de esta región y ya muchos se muestran impacientes debido a los compromisos y deudas que deben afrontar.

Si bien el Gobierno argentino ya manifestó públicamente la reapertura de sus fronteras terrestres, ha dejado al arbitrio de cada provincia establecer el protocolo a seguir. En principio se habló que desde el 1 de octubre ya estaría abierto el puente para el paso fronterizo con Posadas, pero esto finalmente se está dilatando ya que se espera luz verde para la aprobación del protocolo.

El gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, formalizó recién el 30 de setiembre último ante el gobierno federal argentino el pedido de apertura de los pasos fronterizos entre Posadas y Encarnación, y la ciudad de Bernardo de Yrigoyen, frontera seca con la ciudad brasileña de Dionisio Serqueira. Se espera el decreto respectivo para los primeros días de la semana en curso.

“¿Cuánto tiempo tuvieron para elaborar el protocolo?, realmente se evidencia una falta de voluntad por parte de la provincia argentina”, lamentó Montiel. La empresaria indicó que los comerciantes de frontera con argentina son los más relegados en la reactivación económica justamente por la decisión del gobierno argentino en cuanto a la reapertura de sus fronteras.

“Estamos un poco dolidos por la actitud por parte del gobernador, por el hecho de que siempre está argumentando que están vendiendo súper bien y que a ellos les conviene seguir manteniendo cerradas las fronteras”, expresó. Esta actitud pasiva de las autoridades argentinas da a pensar que no se trata tanto de una cuestión sanitaria, sino más bien comercial, apuntó Montiel.

“Hablan de confraternidad y hermandad y no veo que eso se cumpla en el Mercosur. Aquí hay tratados que se fijaron por mucho tiempo del libre tránsito y no se respecta. No respetan al Paraguay”, expresó.

Endeudados y en crisis

La dirigente mencionó que los comerciantes difícilmente ya puedan seguir esperando estas situaciones porque tienen deudas encima de ellos, que están empezando a vencer, y que muchos ya perdieron inmuebles para saldar cuentas.

Mencionó que la Ley de Consolidación Económica y Contención Social vendrá a dar un leve alivio con la exoneración parcial de servicios básicos hasta diciembre, y pagos fraccionados y que también están pendientes del auxilio financiero previsto en la citada ley, ya que esto les permitirá poder surtir sus negocios y realizar algunas mejoras, después de tanto tiempo de inactividad.

Requisitos para el paso

Los requisitos para el cruce exigidos por las autoridades argentinas son tener el esquema de vacunación anticovid completo por lo menos 14 días antes de su ingreso al país, presentar prueba de PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas a su ingreso, y test de antígenos al momento del ingreso. El turista deberá realizarse una nueva prueba de PCR entre el quinto y séptimo día permanencia en territorio argentino. Se permitirá el ingreso de un máximo de 800 personas por día.

En el lado paraguayo se exigirá al ingresante el esquema de vacunación completo, y en caso de no tener, una prueba de antígenos en el momento del ingreso.