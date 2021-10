Tras orden de captura, se presentó Víctor Bogado

El político colorado Víctor Bogado se puso a disposición para su juicio oral en el marco de este proceso que enfrenta por denigración a la memoria de un muerto. La querella para llegar a este juicio fue promovida por la diputada Celeste Amarilla, quien demandó a Bogado por supuestamente haber denigrado la memoria de su esposo Franklin Boccia (+).

“Fue un abuso”

Al hacer acto de presencia, dijo ante los medios de prensa que declararlo en rebeldía “fue un abuso”, pues él asegura que siempre estuvo a disposición de la Justicia.

“Nunca estuve al margen de la ley, no pude venir porque tenía una orden expedida por el Ministerio de Salud según protocolo de aislamiento; no podía exponer a nadie. Como esta mañana me dio resultado negativo, ahora puedo estar acá tranquilamente”, sostuvo el exsenador.

Pedirá que se le levante la rebeldía

Señaló que acude a solicitar que se le levante la rebeldía en su contra, pues asegura que tal cosa “nunca ocurrió”.

Mencionó que tendrán una audiencia a las 12:00 del mediodía y en esta sabrá en qué fecha se retomará el juicio oral.

Con respecto al caso Gabriela Quintana, la “niñera de oro”, al ser preguntado sostuvo que es es una causa que “está prescrita y extinta”. Contó que su defensa solicitó la revisión de la condena y que hicieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues considera que sus derechos fueron afectados.

“El cuento es de ustedes”

Se le consultó si cumplirá o no con las donaciones que se le ordenaron en el marco de la condena, a lo que respondió que “no tendría ningún problema en donar; haría todos los esfuerzos, pero no es por no cumplir, es el ejercicio de mi derecho a la defensa. Asumimos nuestra inocencia en este proceso totalmente viciado. Esa causa se extinguió y el cuento es de ustedes”, expresó Bogado en referencia a este diario.

Para las 8:30 de ayer, miércoles, estaba previsto el reinicio del juicio oral al ex senador colorado Víctor Bogado en la querella promovida por la diputada Celeste Amarilla (PLRA) por la supuesta denigración de la memoria de su esposo, el exdirector de Itaipú Franklin Boccia (fallecido en 2015).

Sin embargo, el ex parlamentario cartista, condenado en el 2019 por el caso de su “niñera de oro”, no se presentó para el juzgamiento. Su abogada defensora, Gessy Ruiz Díaz, acercó un certificado de aislamiento preventivo por COVID-19 y solicitó la suspensión del juicio oral.

Jueza no tomó argumento

La presidenta del tribunal unipersonal, jueza María Fernanda García de Zúñiga, consideró no justificada la ausencia del exlegislador, teniendo en cuenta que el certificado presentado por la defensa señala que Bogado debe cumplir el aislamiento por diez días, desde el pasado sábado 2 de octubre.

No obstante, el documento señala que la constancia de aislamiento debe ir acompañada de un resultado de test confirmatorio del SARS-Cov-2 y la defensa no cumplió con este punto, debido a que Bogado se sometió al hisopado recién en la fecha, según indicó la abogada Gessy Ruiz Díaz.

La letrada agregó que analiza recusar a la jueza María Fernanda García de Zúñiga por supuesta parcialidad, alegando que la magistrada dijo que el hisopado de Víctor Bogado resultó negativo, cuando que el resultado de dicho análisis estaba pendiente.

Cómo se inició este juicio

La querella autónoma por la supuesta denigración de la memoria de un muerto se inició en setiembre de 2018 como derivación del caso de la “niñera de oro”, porque en el juicio oral Víctor Bogado había dicho, para salvarse, que el exdirector de la Binacional Itaipú Franklin Boccia fue quien contrató a Gabriela Quintana en la hidroeléctrica y no él.

En el primer juicio oral, la defensa de Bogado planteó una excepción por falta de acción porque consideró que el ex legislador colorado realizó esas acusaciones en contra de Boccia cuando aún estaba amparado por sus fueros de senador. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado.

Eternas chicanas

En el caso “niñera de oro”, el 3 de mayo de 2019, Víctor Bogado fue condenado por tráfico de influencias a un año de cárcel, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

A más de 2 años y seis meses de haberse dictado la sentencia, Bogado sigue planteando chicanas para evadir el pago de G. 480 millones a 10 entidades de beneficencia por el caso de su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, quien en un mismo periodo figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y de la Itaipú Binacional, donde ingresó a pedido del propio Bogado.

