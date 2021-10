Candidato donó medicamentos al Pediátrico de Encarnación en el cumpleaños de su hijo

El lote de medicamentos, valuado en unos 50 millones de guaraníes, fue recibido por el jefe médico del centro asistencial, doctor Héctor Wagner.

“Siempre busqué la forma que el Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación siga siendo el modelo en atención, infraestructura, equipamientos y eso no ha cambiado. Hoy donamos por importe cercano a los cincuenta millones de guaraníes, medicamentos tan necesarios para nuestro querido Hospital. Creo en el modelo de política, de servicio, de gestión, en favor de las necesidades prioritarias en nuestra comunidad. El municipalismo es servicio, el municipalismo que nosotros iniciamos en el 2015 no hace diferenciación. El modelo de municipalismo que implementamos en nuestro gobierno es el modelo y seguiremos haciendo más sin mirar sectarismos como partidos políticos, colores, religión, ideologías, clase social, edad, porque creemos que la Municipalidad no debe ser bandera de poder político alguno sino bandera de todos los encarnacenos”, afirmó Luis Yd.

“Estos medicamentos son el resultado de gestiones como lo he hecho estando en el gobierno y lo seguimos haciendo sin estar en el gobierno, como ciudadano, como encarnaceno en lo más prioritario que esta pandemia nos enseñó de lo que tenemos que seguir fortaleciendo, la salud en primer lugar”, añadió.

Yd agradeció a quienes respondieron con sus aportes, lo que permitió realizar la donación.