Un vehículo queda completamente quemado tras pelea entre hermanos

El vehículo incendiado, un Suzuki tipo Baleno con chapa ACL 623 PY, de color verde, pertenecía a Julio César Castillo, que se había peleado anoche con su hermano, a quien identificó como José María Castillo, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

“Tuvimos un problema a eso de las nueve de la noche con mi hermano. Él tenía una cuenta en un banco, hicimos un contrato que yo tenía que pagar G. 5 millones, pero por el resto no me hacía responsable”, declaró Julio César a la prensa tras haberse incendiado su rodado.

“Una semana él se quedaba en Argentina y una semana en mi casa, yo le di mi cama, mi hijo se tenía que acostar en el piso para darle la cama a mi hermano. Anoche tuvimos una discusión y yo le pegué a mi hermano y me dijo que me atenga a las consecuencias porque él iba a ser quien me matara y le dije que venga cuando quiera”, añadió.

Posteriormente y ya en horas de la madrugada, los vecinos de Julio César le avisaron que su auto se estaba quemando. La víctima dijo que solo sospecha de su hermano por lo anteriormente relatado y que él “no tiene contrarios”, aunque reconoció que tiene otras deudas y agregó que anoche le dio los comprobantes del pago que le correspondía hacer por el préstamo conjunto.

Finalmente, el hombre declaró que no dejará este hecho sin denunciar aunque se trate de su hermano, de quien dijo no sabe dónde está, pero que tiene una casa en la ciudad de J. A. Saldívar.