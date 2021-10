Vehículo cae en un enorme y peligroso agujero en el microcentro de Asunción

Asunción amaneció hoy con un gran agujero nuevo, ubicado sobre Fulgencio R. Moreno casi Independencia Nacional. En el costado derecho, parte de la capa asfáltica terminó completamente hundida y a estas horas el agua servida no para de brotar de todos lados.

Un conductor que circulaba con toda su familia se llevó un gran susto cerca de las 6:00 de este lunes, cuando terminaron cayendo en el enorme bache. El joven relató que vio un espejo de agua y cuando se iba acercando se percató de que se trataba de un gran agujero, pero ya no pudo desviarlo por completo.

“Cuando intenté bordear ya era tarde y me agarró la rueda derecha”, explicó Aldo Zárate, quien no solo lamentó la situación sino también la falta de asistencia de la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional. Siendo las 6:30, todavía no se presentaba nadie para asistirlo, pese a los reiterados pedidos de auxilio.

El agujero se va agrandando

Lo más preocupante de la situación es que la capa asfáltica sigue siendo consumida por el agua en varios puntos de la calle Fulgencio R. Moreno. El bache no solo se está agrandando sino que también en otros puntos de la misma calle se ve cómo el agua servida va brotando, por lo cual no se puede descartar que en toda la zona termine formándose un agujero aun peor.

La madre del joven conductor tuvo que fungir de agente de tránsito y se colocó en una esquina para empezar a desviar los rodados y evitar que más conductores terminen siendo tragados por el asfalto. Recién luego de media hora del hecho se presentó una patrullera de la Policía Nacional y desvió el tránsito vehicular.

A estas horas, el auto se encuentra atado a otro automóvil, cuyo conductor decidió sacar una cuerda e intentar estirarlo, pero como fue imposible, decidió quedarse al menos para intentar evitar que termine siendo tragado por completo.

Por fin llegó la ayuda

Luego de aproximadamente una hora y media, finalmente llegó una grúa de la Municipalidad de Asunción y los funcionarios empezaron a trabajar para rescatar el automóvil caído, que ya se encuentra muy dañado. Siendo las 7:00, finalmente lograron sacar el rodado de la marca Nissan.

Al mismo tiempo, también acudieron funcionarios de la Essap para verificar el caño roto e iniciar los trabajos de reparación, considerando que el agua sigue brotando por todos lados.