Lluvia y calor favorecen al damping off

El productor de la zona de Morena’i, departamento de Itapúa, Ing. Agr. Antonio “Pipo” Tishler, señaló: “Estamos conversando entre productores y algunos señalaron que han aparecido casos de la enfermedad de dampig off (pudrición de raíz), que es un hongo de suelo que ataca las plántulas de la soja y que las seca. Es difícil de controlar, y las condiciones ideales para su aparición son, por ejemplo, cuando llueve mucho por la noche, y luego por la mañana hace mucho calor”.

A la consulta de qué debe hacer el productor ante este escenario, respondió: “Lo ideal es esperar a que el clima se estabilice, aún queda esta y otra semana donde podría haber lluvias y jornadas de calor, lo ideal es esperar bien, porque ni la resiembra sirve cuando aparece el dumping off, hay productores que están probando con fungicidas biológicos, pero nosotros recomendamos esperar, porque el dumping off no es un problema que dure mucho tiempo, cuando empiezan los días de calor continuado desaparece del suelo”, expresó.

“En cuanto a la presencia de roya, creemos que no habrá todavía, ya que las heladas no ayudaron para que el inoculo quede, pero igual tenemos que estar atentos y no ser sorprendidos por el problemas que causa muchas pérdidas”, finalizó.