Aún no asumen, pero colorados ya se pelean por la presidencia de la Junta Municipal nepomucena

El electo edil de la ANR, Aníbal Silvero Rivas (CR), aseguró que no aceptará la imposición de otro sector de su partido, para elegir a Roberto Rolón Benítez (HC), como presidente de la Junta Municipal. Silvero Rivas, un joven de 26 años, manifestó que no es que sea un capricho que quiera ser el presidente de la Junta Municipal, si no más bien es para hacer honor a sus promesas electorales que desde un principio aseguró luchar por un espacio de poder.

“Los jóvenes no deben ser elementos para completar un espacio ya que están preparados para grandes desafíos. Esta es una oportunidad para demostrar que no estaba hablando de balde”, sostuvo.

Agregó que no va aceptar la imposición para votar por una persona con quien no consensúa nada. “Se acabó esa política del mbareté. No tengo miedo de nadie, no debo a nadie”, sostuvo el futuro edil.

Por su parte, Roberto Rolón (ANR) asegura que al ser el candidato más votado, reclama el cargo. Indicó tiene experiencia porqué ya fue edil cinco años en el periodo 2010-2015 cuando Albertano Reyes (ANR-HC) era el jefe comunal. Agregó que estuvo también como intendente en reemplazo de Reyes, cuando este renunció para volver a candidatarse.

Rolón Benítez dijo que Silvero Rivas quiere imponer un poder generacional, apelando que varios jóvenes fueron electos y está reclamando la presidencia.

“El intendente necesita de una persona experimentada en el cargo de la presidencia de la Junta Municipal para desarrollar bien sus proyectos”, justificó Rolón su intención de ser presidente de la junta.

Los nuevos concejales son:1- Roberto Rolón Benítez (ANR), 2- Érico Ferreira Araujo (ANR) 3- Ireneo Ortigoza Otazú (Alianza Fraterna Nepomucena), 4 Aníbal Silvero Rivas (ANR), 5 Cheli Huttel (ANR), 6 Edgar Molinas (Alianza Fraterna Nepomucena), 7- Ismael Velázquez Benítez (ANR), 8- Ángel García (ANR), 9- Gertrudis Morel (Alianza Fraterna Nepomucena), 10- Evans Dimitropulos (ANR), 11- Venancio Cabrera Ramos (ANR) y 12- Elvio Greco Benítez (Alianza Fraterna Nepomucena).

Mas cuestionamientos

En el mismo sector del Partido Colorado ya se están dando los cuestionamientos sobre los posibles nombramientos como es el caso de Constantino Vera, quien sería nominado como el asesor del intendente. Los pobladores indicaron que el cargo de asesor para Vera tiene tufo a planillerismo y que será como un premio por su papel de perifoneo y hurrero de la lista 1.

Tratamos de conocer la versión del intendente electo sobre el conflicto ya generado en la próxima Junta Municipal y el nombramiento del hurrero Constantino Vera como asesor, pero el no atendió su teléfono celular.