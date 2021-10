HC rumbo al fracaso y la oposición en lo suyo

Una verdad de perogrullo es que las elecciones se ganan con un buen candidato o una buena alianza política o con ambas cosas. En Paraguay, si no hay alternativa creíble, se impondrá un colorado, aunque no proponga nada y hasta si tiene un perfil cuasi-delictivo.

Como corresponde, los colorados procuran instalar la imagen de la aplastante mayoría de municipios que ganaron en todo el país, silenciando el hecho de que en la suma total de votos a nivel nacional, pierden con el resto de los partidos por casi 300 mil votos.

La ANR ganó en Asunción con un candidato machucado, pero perdió algunos municipios emblemáticos: Ciudad del Este y Encarnación, los más notorios. En ambos casos, con candidatos que fueron verdaderos fenómenos electorales, con gran liderazgo.

Honor Colorado, movimiento inventado y liderado por Horacio Cartes viene intentando instalar a toda costa la supuesta influencia decisiva que tuvo el expresidente en los triunfos de los candidatos colorados, dejando en un segundo plano el papel del vicepresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, los cartistas no exhiben ninguna estadística que muestre que fueron mayoría de intendentes y concejales de su movimiento los que ganaron. Y no la exhiben, por no las tienen.

En Asunción, donde la ANR ganó la intendencia con Nenecho Rodríguez y obtuvo 15 de los 24 concejales, los cartistas inflan el pecho arrogantes, dejando de lado la realidad que, de esos 15 concejales, solamente 5 son de su movimiento.

Apenas pasadas las elecciones, dirigentes cartistas dieron señales de debilidad. Pedro Alliana presidente de la ANR, titular de la Cámara de Diputados y apéndice del exmandatario, junto al reconvertido cartista José Alberto Alderete, arquitecto de la operación cicatriz y la concordia colorada, hablan de la necesidad de continuar con la unidad.

Es más que evidente que el candidato cartista, el exliberal Santiago Peña, no tiene posibilidades de ganarle la interna al vicepresidente Velázquez.

Una nueva derrota marcaría el ostracismo político-electoral del expresidente, algo que seguramente quiere evitar.

Un posible objetivo sería negociar con el velazquismo un lugar en la fórmula presidencial para Alliana o alguna otra marioneta.

Sin embargo, para Velázquez eso significaría justamente la pérdida de su fortaleza que es la de ser alternativa al cartismo.

El panorama colorado parecería auspicioso para las fuerzas de oposición. Sin embargo, la realidad es que no existe y casi no hay tiempo para que surja una candidata o candidato aglutinador o de perfil carismático. El PLRA, principal partido de la oposición es una bolsa de gatos, donde ni Efraín Alegre ni Norman Harrison, cuya candidaturas suenan, renunciarán a sus pretensiones. Se avecina una disputa donde cualquiera que triunfe será “a lo Pirro”.

Fuera de los partidos tradicionales, se habla de algunas figuras “independientes” que pueden ser electoralmente atractivas pero el desastre liberal hace difícil pensar en actos de desprendimiento para un consenso.

Otra alternativa es un gran acuerdo programático, algo que nunca se ha visto a lo largo de estos años de democracia y que sería un milagro digno de ser santificado por el mismo Vaticano.