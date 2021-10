Esposa de promotor musical detenido clama ayuda de la justicia para volver a Paraguay

El martes 12 de octubre, el promotor musical Lucas Nahuel Re, quien era el encargado de traer a nuestro país el show del artista argentino Ricardo Iorio, fue detenido al realizar su ingreso al país, pues tiene una causa judicial por estafa pendiente en Paraguay.

Tras la aprehensión, el artista Ricardo Iorio y su banda decidieron no realizar tampoco su ingreso al país, cancelando así la serie de conciertos en Paraguay este fin de semana.

En nuestra redacción recibimos el llamado desesperado de Andrea, esposa del promotor artístico Lucas Nahuel Re, paraguaya y madre de tres hijos también paraguayos, hijos del promotor.

Compatriota dice estar “presa de la burocracia argentina”

La compatriota se encuentra presa de la burocracia del sistema de justicia argentino, que no le permite sacar a los niños del vecino país sin que estos tengan el permiso del menor firmado por su padre, hecho que se hace imposible porque el progenitor de los menores está detenido en Paraguay.

Sin la firma de Lucas Nahuel Re, ni la mujer ni los niños compatriotas pueden salir de territorio argentino.

Andrea, quien asegura haber sido víctima de maltratos físicos y humillaciones psicológicas por parte de quien es su esposo desde el 2018, hizo un llamado telefónico desesperado de auxilio, clamando que un juez argentino, o en todo caso autoridades de nuestro país, hagan una gestión excepcional para permitir su regreso a Paraguay junto con sus tres hijos.

Lo denunció por violencia

Si bien en los papeles aún está legalmente casada con Lucas Re, asegura que ya no tienen un vínculo de pareja desde hace aproximadamente tres semanas, cuando él supuestamente la golpeó y ella obtuvo una orden de restricción perimetral que impedía a Lucas acercarse.

Pero la dependencia económica la obligó a seguir viviendo en casa de una tía del hombre, donde comentó que se aprovechan de su vulnerabilidad para seguirla sometiendo a humillaciones y malos tratos. Además, el denunciado presuntamente ingresa cuando quiere, violando la restricción que le impuso un juzgado argentino.

Ni bien se enteró de que Re fue detenido en Paraguay, Andrea aprovechó para lanzar este pedido desesperado de ayuda. Afirmó que lo único que quiere es desligarse completamente del padre de sus hijos, regresar al Paraguay, conseguir un trabajo que le permita mantener a sus hijos, y retomar sus estudios universitarios.

Una historia de mentiras y estafa, afirma

Andrea y Lucas se casaron en el 2018, tiempo después de conocerse en un boliche asunceno donde él trabajaba. Tuvieron los tres hijos y aquí vivían, hasta que hace un año Lucas la convenció de ir a Mar del Plata solo para unas vacaciones, y salieron de Paraguay el 13 de enero de 2020.

Las vacaciones nunca terminaron porque no la volvió a traer. Todo este tiempo la tuvo viviendo en casa de familiares, y según denuncia la mujer, no se hizo responsable por las necesidades alimenticias de sus hijos, dejando a su familia en un estado de abandono, y desarraigada de su país.

En cuanto a la causa por estafa que enfrenta Lucas Re, Andrea cuenta que se trata de un negocio que él había hecho un trato con el dueño de un boliche, que le dio un dinero para señar la contratación de un grupo. Pero el usó ese dinero y fue denunciado; es por ese motivo que lo busca la Justicia Paraguaya.

“Bancame en esta”

Una vez en Mar del Plata, Lucas Re le confesó la verdad a Andrea. “Llorando y de rodillas”, relata ella, el productor le pidió que fuera su compañera. “Bancame en esta”, le dijo, pues lo tenían amenazado de muerte por la estafa y le argumentó que solo en Argentina estarían protegidos.

Como ella dependía económicamente de él, no le quedó de otra que seguirlo, y la familia se trasladó a Pergamino, ciudad natal de Lucas Re.

La promesa era que estarían en esa ciudad solamente 20 días, pero allí comenzó el conflicto. Ella quiso regresar a Paraguay con los chicos y él no se lo permitió.

Andrea lamenta haberle creído, y lo describe como “un mitómano”. “Ya me había contado de ese tema, y me dijo que lo había solucionado, pero me mintió siempre”, recuerda.

“Te voy a matar”

Incluso, recordó que encontró mensajes en el celular de Lucas, donde le decía a otra persona que le sacaría a sus hijos y la declararía insana mental. También denunció que en más de una ocasión le dijo: “te voy a matar”.

Con tristeza, Andrea dijo que su marido le está jugando sucio, manteniéndola atrapada en la necesidad económica, el desamparo y la imposibilidad de salir del territorio argentino.

Recalcó que Lucas hasta ahora no le deposita dinero para sus hijos, y si la familia le envía alguna cantidad de dinero, lo hacen en forma muy irregular, pero no la ayudan realmente con los enormes gastos que representan tres niños.

Pide ayuda antes que sea tarde

Dentro de sus escasas posibilidades, Álvarez está buscando asesoría legal en Argentina, para que le muestren algún camino legal que le permita volver a Paraguay.

Su mayor temor es que se cumpla el plazo de la orden de restricción que consiguió, que es de 90 días, y que ella aún no pueda salir de Argentina, lo que ocasionaría que él se acerque libremente y pueda hacerle daño. La orden perimetral vence a comienzos de enero.