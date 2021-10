Llamosas ratificó que 11% es lo que se puede cubrir

Explicó que la última propuesta realizada a los gremios docentes por el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, es el incremento del 11% hasta junio del año próximo y desde julio, dependiendo de la situación económica y la recaudación tributaria, sumar un 5% para completar el porcentaje reclamado.

Sostuvo que se está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en la implementación del salario básico profesional e indicó que el 11% de incremento tendrá un costo US$ 20 millones en lo que resta del presente año y para el próximo el impacto de US$ 80 millones, totalizando US$ 100 millones finalmente.

Los gremios de educadores, sin embargo, se mantienen en su postura de que el aumento sea del 16% para este último trimestre del año y para el próximo también.

El proyecto de ley, sin embargo, en su artículo 260 dispone la continuidad de la implementación gradual del salario básico profesional docente (categoría L y Z) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) e Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), en caso de que se produzca la recaudación efectiva de por lo menos el 80% de los ingresos corrientes de la Tesorería General aprobados por la presente ley al cierre del tercer trimestre del año (setiembre).

Establece que el aumento salarial podrá ser otorgado en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre), conforme al cumplimiento de las siguientes condiciones: si la recaudación efectiva de los ingresos corrientes es de por lo menos el 80% al cierre del tercer trimestre del año, el aumento salarial podrá ser de hasta el 8%; y si es de por lo menos el 85%, el aumento podrá ser de hasta el 16 %.