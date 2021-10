Funcionarios del MOPC exigen salida de directora por supuestos malos tratos

Un gran grupo de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se manifestaron este lunes frente al despacho del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones(MOPC) para exigirle al ministro Arnoldo Wiens que saque de su cargo a Stella Azuaga, quien asumió de manera interina la dirección de Obras Públicas.

Los trabajadores agremiados tienen fuertes cuestionamientos contra Azuaga, pues aseguran que la misma maltrató a un funcionario de esta dependencia, de una forma tan agresiva que incluso lo desalojó de su oficina con su escritorio.

Desde el sindicato de trabajadores del MOPC, nos aclararon que si bien tienen identificado a su compañero, prefieren resguardar su identidad.

Lo desalojó de la oficina

María Stela Silva, presidenta del Sindicato de Mujeres del MOPC, dijo que su compañero fue sacado de una manera agresiva de la oficina, y que otros trabajadores fueron testigos de esta acción.

Agregó que no es la primera vez que la funcionaria Stella Azuaga tiene conductas poco cordiales con los trabajadores, y que de hecho ya es conocida por su mala actitud desde que ocupaba la secretaría general.

Apenas la semana pasada la mujer fue designada por resolución del ministro como directora interina de la DOP.

Los trabajadores sostienen que no dejarán pasar un hecho tan grave y que se mantendrán frente al despacho del ministro Wiens hasta que este cumpla con la exigencia de sacar del cargo a Azuaga.

“Entendemos que no solo hubo un maltrato laboral, sino la violación de los derechos humanos del trabajador. Como funcionarios del MOPC, repudiamos esta actitud y exigimos al ministro que le dé las gracias por los servicios a esta señora y la saque de su equipo de colaboradores, teniendo en cuenta que no hay clima para seguir trabajando en estas condiciones”, expresó María Stella Silva.

No aceptan tregua

La única respuesta que recibieron por el momento fue la del secretario de gabinete, quien les dijo a nombre del ministro que este les pide “una tregua hasta diciembre”.

Pero los manifestantes no están satisfechos con esta propuesta, y piden que en todo caso Wiens la mantenga en la secretaría general, pero ya no como directora de la DOP.

Exigen también que se tenga un estricto control del la conducta de Azuaga, y advierten que como gremio la tendrán “bajo lupa”.

“Ante cualquier hecho vamos a reaccionar”, aseguró Silva.

Arquitecta dice que solo hizo movidas laborales

En comunicación con la arquitecta Stella Azuaga, le consultamos qué respondía a las acusaciones sobre maltratos en su contra.

La funcionaria respondió explicando que asumió la dirección de Obras Públicas en forma interina el lunes 11 de este mes, y una vez a cargo se encontró con necesidades en materia de recursos humanos, específicamente en el área administrativa.

Debido a esto, realizó algunas movidas para el fortalecimiento de su equipo de trabajo. Con este propósito, convocó a un funcionario capacitado en administración de empresas y pidió a la jefa del área administrativa que este trabajador se sume al equipo de la jefa de administración.

Sostiene que funcionario se negó al cambio

Ante esta solicitud, el funcionario en cuestión le respondió que no iría a otra oficina a cumplir con la tarea encomendada, pues era coordinador, y no se sometería a otra funcionaria. “Le dije que no le pedía que sea su dependiente, sino que trabajen juntos”, explicó.

Sobre el supuesto desalojo del trabajador con su escritorio del espacio de trabajo, Azuaga fundamentó que el escritorio se llevó a otra oficina porque el funcionario ya no lo necesitaba, y solo se hizo el traslado de su computadora.

Al día siguiente de este traslado, Stella Azuaga cuenta que recibió un memorándum donde la jefa de administración le comunicó que el trabajador no se presentó a la nueva dependencia, como se le había designado.

Al mandarlo a llamar, el funcionario explicó que no se presentaría porque existía un problema entre él y la jefa de aquella área. Ante esto, la jefa respondió que no tenía problemas con él, por lo que Azuaga les solicitó que solucionen el problema como adultos y se pongan a trabajar.

“Luego él pidió hablar conmigo, me dijo que no iba a someterse a la disposición y que le diera tiempo para buscar otro lugar. Me pidió tiempo hasta el lunes, y ahí ya empezó el sindicato a enviar los mensajes sobre mi supuesto maltrato. El viernes presentaron una nota diciendo locuras, sin pruebas. En ese tipo de cosas no me voy a detener, soy profesional con trayectoria en los sectores publico y privado”, detalló Stella Azuaga.

Presentó su renuncia al cargo interino

Por último, comunicó que conversó con el ministro, y que presentó su renuncia al cargo de directora interina en la Dirección de Obras Públicas, para volver a su cargo en la secretaría general. Aclaró que de hecho el cargo era interino, y que tenía calendarizado un plan de trabajo hasta diciembre, no obstante, sostuvo que cumple órdenes del ministro del MOPC, y que trabajará donde se le indique.