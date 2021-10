Comunidad indígena de Santa Rosa del Aguaray lamenta que le nieguen rubro docente

En la escuela asisten unos 80 alumnos, desde el preescolar al séptimo grado, el profesor Cristian Vega, es el director, pero también enseña el cuarto y quinto grado. El docente solo posee un rubro, pero enseña por el compromiso de apostar por la educación indígena. “Solo un rubro tengo, enseño dos grados y llevo también la dirección”, explicó Vega.

También la docente Sonia Torales, con un solo rubro enseña preescolar, primer grado, segundo y tercer grado, en tanto que Cintia Romero con un rubro enseña el sexto grado. La reacción de la comunidad se da en el caso del séptimo grado, que enseña el profesor Néstor Bareiro, quien no posee rubro, es decir enseña sin percibir un solo guaraní y desde hace mucho estaban buscando para su rubro. La comunidad educativa incluso construyó un precario local para el séptimo grado, y realizaron numerosas gestiones para habilitar el grado.

Según denuncian la semana pasada salió el rubro, pero fue entregado a otra institución. “El director departamental otorgó tres rubros al supervisor de instituciones indígenas, Hugo Vera, pero el supervisor llevó a otra escuela. Sentimos mucho. Nos duele que se negocie esto y lleven a otra escuela el rubro”, expresó el docente Cristian Vega, director de la escuela de Naranjito.

El líder del pueblo originario, Miguel Torales adelantó que si no le otorgan el rubro docente al séptimo grado comenzarán con las movilizaciones y cierre de ruta. “Vamos a salir a cerrar ruta si no nos hacen caso, luchamos mucho y ahora que salió el rubro no nos dan”, advirtió el líder.

Por su parte, el supervisor de instituciones indígenas, Hugo Vera, dijo que el rubro salió y desde el MEC dieron la posibilidad de elegir la institución más necesitada para otorgar el rubro. Explicó que optó por darle a una institución que aún no tiene habilitado el grado.

“Opté por la escuela Kaaguy Rory, allí aún no está habilitado el séptimo grado, pero con ese rubro el MEC va a habilitar ya el grado, le explique a la escuela de Naranjito que ellos tiene aulas, baño, agua, docentes y por eso me pareció que la otra escuela necesitaba para habilitar el séptimo grado, por eso doy a ellos el rubro”, dijo.

No obstante, el supervisor manifestó que se está trasladando a la capital del país para solicitar un rubro más y poder solucionar el conflicto. Señaló que hará todo el esfuerzo y la gestión para poder conseguir el rubro para el séptimo grado de la escuela de Naranjito, pero aclaró que todo depende del Ministerio de Educación.

La comunidad originaria Naranjito hace siete año se pobló, en la escuela la Gobernación de San Pedro construyó tres aulas y el Ministerio de Educación hizo los sanitarios. Además de un aula móvil, los del séptimo grado están sin aulas, dan clases en un precario galpón que construyó la comunidad, pero el temporal llevó gran parte del techo.

“Pero vamos a reconstruir si nos dan rubro, queremos que nos den el rubro y vamos a procurar otra vez en construir aulas”, dijo el líder de la población.